Nardini firmó un Convenio de Cooperación con el Municipio de La Falda, Córdoba

El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, encabezó la firma de un Convenio Marco de Cooperación y Colaboración con el intendente de La Falda, Córdoba, Javier Dieminger, reelecto en 2023 para su segundo mandato por Juntos por el Cambio.

El encuentro se realizó en el Palacio Municipal y dejó sentadas las bases para futuras acciones conjuntas en áreas estratégicas como innovación tecnológica, ciencia y técnica, educación, cultura, ambiente, producción, políticas sociales y turismo.

Nardini, en su décimo año de gestión, reafirmó su compromiso de construir puentes institucionales más allá de las diferencias partidarias, priorizando la cooperación y el desarrollo integral de la comunidad. La firma con Dieminger, intendente radical de reconocida trayectoria en Córdoba, marca un paso importante en la articulación entre gestiones que comparten objetivos en obra pública, desarrollo productivo y cultural.

Este convenio amplía oportunidades para ambos distritos, con proyectos que beneficiarán iniciativas de infraestructura, planificación y promoción cultural y regional, y modernización digital entre otras, áreas en las que Malvinas Argentinas ya viene desarrollando políticas sostenidas y que se consolidan cada vez más mediante alianzas estratégicas y el trabajo conjunto.

La reunión se desarrolló en un clima cordial y productivo, consolidando la visión de Nardini de que la cooperación institucional es la mejor herramienta para ampliar derechos y oportunidades, dejando en segundo plano las banderas políticas.