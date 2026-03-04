Soledad Martínez: “ En Vicente López los vecinos validaron de manera contundente nuestra gestión”

La intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, dio inicio al período de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante para el año 2026. Estuvieron presentes funcionarios del Ejecutivo local y concejales municipales.

En primer lugar, Martínez realizó un balance de lo realizado en 2025: “Fue el año más importante de nuestra gestión. Hicimos cosas que nunca se habían hecho, que van a trascender este gobierno y que le van a quedar a la ciudad y a los vecinos para siempre”.

La intendenta destacó que estas inversiones y proyectos fueron financiados íntegramente con recursos municipales: “Todas las obras que hicimos, desde la más grande hasta la más chica, fueron realizadas por el municipio con recursos propios. El año pasado hubo elecciones en Vicente López y los vecinos validaron de manera contundente nuestra gestión y el rumbo que planteamos”.

Y se diferenció de la gestión provincial: “También quedó muy claro que no eligieron la propuesta del gobernador, que en Vicente López brilla por su ausencia. Hace tiempo que el gobernador no gestiona ni soluciona los problemas. Por eso no voy a dejar que nuestra ciudad se convierta en lo peor que vemos del conurbano bonaerense todos los días en televisión. No me voy a resignar a la decadencia, ni a la improvisación, ni a la desidia que ganan terreno todos los días en la provincia de Buenos Aires. No me voy a resignar a la inseguridad, a los hospitales públicos abandonados y a las escuelas que, de vuelta, no abrieron”.

Entre los principales avances, Martínez remarcó la puesta en funcionamiento de ESCUDO: “Es el centro de monitoreo y seguridad más moderno de la provincia, que marcó un antes y un después en la forma en la que combatimos el delito. Desde ahí cuidamos a los vecinos con tecnología puesta al servicio de la seguridad. Con el monitoreo de las más de 2600 cámaras que tenemos conectadas, 200 Puntos Seguros funcionando e Inteligencia Artificial”. A su vez, elogió la incorporación de dispositivos BYRNA para agentes municipales, dándoles más herramientas para prevenir el crimen. “Las armas Byrna llegaron para quedarse”, afirmó.

En materia de salud pública, la intendenta destacó: “Llevamos el Hospital Houssay al oeste para que la mejor salud pública esté de los dos lados de la Panamericana, con los mismos profesionales y el mismo equipamiento”. También se refirió al avance del Centro Recreativo de Adultos Mayores, donde finalizó una primera etapa de obras para transformar el predio en un polideportivo modelo orientado a los mayores. Además, sobre otros hitos de gestión, expresó: “Renovamos la plaza Vicente López y Planes, la más emblemática del municipio, cuidando el patrimonio histórico y cultural. Tuvimos la primera escuela pública certificada por Google en el país, y en 2025 las certificamos todas. Y fuimos declarados Ciudad Americana del Deporte”.

Según aseguró, estas medidas fomentan el crecimiento de la inversión privada: “En los últimos años grandes empresas nacionales e internacionales nos eligieron, porque Vicente López es más seguro, más limpio y presta servicios de calidad, y no les ponemos trabas burocráticas, no los asfixiamos con impuestos ni los maltratamos”, afirmó.

A su vez, expresó los ejes del gobierno municipal para este año: “En Vicente López estamos haciendo cambios que nos llenan de orgullo. Va a ser un gran año para el oeste, con dos grandes obras en los polideportivos de Villa Martelli y de Florida Oeste; haremos mejoras en el Hospital Houssay; la segunda etapa del Centro Recreativo de Adultos Mayores; en educación vamos a avanzar con el plan de alfabetización y la doble jornada en el Jardín de Infantes Nº3 de Munro; y vamos a ampliar el Anillo Digital para vigilar mejor quién entra y quién sale de Vicente López”.

Y agregó: “El crecimiento y el desarrollo de algunas zonas del municipio no pueden venir acompañados de desorden y suciedad en las calles. Vamos a endurecer las multas a los grandes generadores de residuos y a quienes no cumplan con sacar la basura en horario o en las condiciones correspondientes. Y algo que para mí es esencial: este año no vamos a dejar que las avenidas Libertador, Maipú y Mitre se conviertan en pistas de carrera para autos y motos. Vamos a radarizar las avenidas para controlar la velocidad y para que los autos dejen de ser un peligro cuando caminamos por la calle.”

Para concluir, Soledad Martínez dio un mensaje final para los vecinos: “Quiero invitar a todos los vecinos a que se sumen a esta transformación que estamos logrando en Vicente López. Es el lugar que amamos, el lugar que elegimos para vivir, para criar a nuestros hijos y para cuidar a nuestros mayores. Trabajamos todos los días con un único objetivo: hacer de esta ciudad el mejor lugar para vivir”.