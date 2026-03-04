Seguridad y desarrolló urbano del oeste, las dos grandes apuestas de Lanús para 2026

En el marco de la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de San Isidro, el intendente Ramón Lanús presentó las prioridades de su gestión para el año 2026, con un fuerte énfasis en dos ejes centrales: el refuerzo integral de la seguridad y el impulso al desarrollo urbano en la zona oeste, en Villa Adelina y Boulogne.

Durante su discurso, el jefe comunal destacó que, aunque la seguridad es competencia principal de la Provincia de Buenos Aires, la administración municipal asumió el compromiso de “hacerse cargo” del tema desde el primer día. “Es el área más sensible para los vecinos y para nuestra administración. Vinimos a hacer las cosas de forma diferente y estamos obteniendo buenos resultados”, afirmó Lanús, quien detalló importantes bajas en los índices delictivos entre 2024 y 2025: robo automotor (-40%), robos en finca (-25%) y robos en vía pública (-12%).

Para profundizar estos avances, Lanús anunció un ambicioso plan de refuerzo para 2026, que incluye la incorporación de 225 armas no letales para los agentes de la Patrulla Municipal. “Son herramientas clave para incapacitar a sospechosos sin usar armas de fuego, dotando a nuestros agentes de mayor capacidad de acción”, explicó.

Entre las medidas destacadas figuran: la ampliación del sistema de videovigilancia hasta alcanzar un total de 2.910 cámaras (10 cada 1.000 habitantes) y 200 cámaras lectoras de patentes (30 más que las actuales); la creación de un nuevo Centro de Operaciones Municipal (COM), que integrará de manera funcional el trabajo territorial de la Patrulla Municipal con el monitoreo centralizado, mejorando la eficacia en prevención, respuesta y distribución de recursos; el equipamiento del 100% de los vehículos de la Patrulla Municipal con cámaras específicas conectadas en tiempo real al COM vía 5G, permitiendo transmisión en vivo de imágenes y sonido interior y exterior; incorporación de 100 nuevos oficiales de seguridad a la Patrulla Municipal, 20 nuevas motos y renovación de 27 patrulleros para fortalecer la flota.

En paralelo, Lanús puso el foco en el desarrollo urbano del oeste, con el objetivo de que Villa Adelina y Boulogne “vuelvan a crecer” mediante una reconversión urbana ordenada y responsable. “Queremos reglas claras pensadas para acompañar ese desarrollo, incorporando viviendas, comercios y servicios sin perder identidad ni generar sobrecargas en la infraestructura existente”, señaló.

La propuesta incluye una actualización normativa que flexibilice el uso del suelo dentro de los parámetros actuales de alturas, permitiendo desarrollos multifamiliares en parcelas únicas con tipologías más compactas y accesibles. “Esto implica un ticket de ingreso más bajo y más posibilidades para familias y jóvenes, impulsando una transformación gradual y responsable”, detalló el intendente.

Asimismo, Lanús anunció obras clave para ambas localidades. En Villa Adelina: el cerramiento y la climatización de la pileta del Campo de Deportes N 5 para que pueda usarse todo el año; la segunda etapa de la renovación de la Plaza Belgrano; y una nueva base de patrullaje. Para Boulogne: la inauguración del Parque Ipiranga; nuevas intervenciones peatonales y cruces seguros en la Estación Boulogne; un nuevo gimnasio de boxeo, un nuevo SUM para danza y gimnasia y nuevos caloventores para la pileta, en el Campo N° 2; y otra base de patrullaje.

Con estas iniciativas, la gestión de Ramón Lanús busca consolidar un San Isidro más seguro y con oportunidades en todo el distrito, priorizando el oeste como zona estratégica de crecimiento para los próximos años.