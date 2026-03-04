Juan Andreotti inauguró las Escuelas renovadas Primaria 3, Secundaria 14 y EPA 708

El Intendente de San Fernando presentó la renovación integral de tres instituciones educativas que forman parte de las 7 donde el Municipio trabajó este verano con su Programa “Ayuda a Escuelas Provinciales”. “Seguimos con nuestro Programa de Ayuda a Escuelas Provinciales, alcanzando a casi todas las escuelas de San Fernando. Estoy orgulloso de la comunidad solidaria que formamos en un momento que nos dan ejemplos de violencia en este país y en el mundo”, dijo Andreotti.

En el marco de la inauguración de las tres renovadas escuelas sitas en Darragueira y Quintana, barrio Virgen de Luján, el Intendente Juan Andreotti comenzó agradeciendo “el compromiso sostenido con la educación, que es lo más importante de nuestra sociedad, porque la verdad está en la niñez y todo lo que hagamos hoy contribuirá a tener una mejor sociedad mañana”.

Y destacó: “Continuamos con el Programa Municipal de Ayuda a Escuelas Provinciales, llegando casi a todas las escuelas de San Fernando. Todavía nos falta, por eso pido a los alumnos y alumnas que las cuiden”.

“Estoy orgulloso de la comunidad solidaria que formamos. En un momento que el mundo está muy egoísta, que nos dan ejemplos de violencia, de maltrato sistemáticamente, en este país y en el mundo. Creo que la única manera de construir una sociedad mejor es en mirarnos, acompañarnos, ser generosos. Es preferible equivocarse ayudando a alguien, que equivocarse por no ayudar”, continuó el Jefe Comunal.

“A veces nos dicen que el éxito está en tener muchas cosas que están fuera de nosotros, a veces fuera de nuestro alcance. Quiero decirles que eso no es cierto. No estamos compitiendo contra nadie. No tenemos que tener miles de seguidores. No, la diferencia no está en la zapatilla que tengamos. No está en los famosos que seamos, sino que la diferencia está en ser buenas personas”.

Y agregó: “Competimos solo contra nosotros. Y esa competencia se gana siendo la mejor persona que podamos ser. Por eso, sean el primero que le da el asiento en el colectivo a un abuelo que lo necesita. Adopten a un animalito, sean buenos compañeros. Están en una de las etapas más lindas que tiene la vida”.

“Hagan que para todos sus compañeros sea de esa manera y que luchen por sus sueños. Todos vinimos con dones a esta vida: algunos cocinar, otros para el fútbol, otros ser médico o maestro. Luchen por eso. La vida es compleja a veces, pero da muchas oportunidades para volver a levantarse. Así que sigan soñando, creando y sintiendo para que entre todos tengamos una Argentina que nos llene de orgullo”, concluyó Juan Andreotti.

Cabe destacar que las tres escuelas intervenidas durante el verano por el Programa municipal, que forman parte de un total de 7, fueron puestas en valor y restauradas por completo en aulas, salones, patios, comedor, biblioteca, techos, circuitos de iluminación y aberturas, en tanto que en la Secundaria fueron construidas dos nuevas aulas.

La Secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente, Eva Andreotti, quien acompañó el acto, dijo: “Es un día hermoso; estamos muy felices de poder hacer estas obras educativas que son las más lindas para nuestro Municipio, porque cuidamos el futuro de nuestros niños. Y contentísimos porque las escuelas quedaron bellísimas; los alumnos tienen un mejor lugar para estudiar y los maestros para educar dando lo mejor de sí”.

En cuanto a las autoridades escolares, Facundo, Director de la Secundaria N°14, dijo: “Es una jornada llena de alegría y felicidad; la gestión del Intendente Andreotti colabora con la escuela pública apostando por el futuro de los jóvenes. Y esta renovación es un mimo al alma también para el barrio”.

La Directora de la Primaria de Jóvenes y Adultos N°708, Patricia Portillo, expresó: “No tengo palabras para explicar lo que siento; esta renovación, esta inclusión que nos brinda la gestión del Intendente Andreotti es muy importante para todos. Estamos muy agradecidos e inmensamente felices por poder disfrutar estas nuevas instalaciones”.

Y Laura, Directora de la Primaria N°3, destacó: “Nos sentimos felices, es una obra que esperábamos hace mucho; sobre todo porque fuimos escuchados, y la renovación mantuvo el espíritu de la escuela. Todo lo que pedimos lo pusieron de manifiesto acá”.

En su visita, el Intendente fue acompañado además por el Presidente del Concejo Deliberante Santiago Ríos; la Secretaria de Obras e Infraestructura Pública Cecilia Tucat, junto a secretarios municipales, funcionarios, concejales, la presidenta del Consejo Escolar Sandra Bergandi y autoridades de las escuelas inauguradas.