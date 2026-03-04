Malvinas Argentinas conmemoró el Día Mundial de la Obesidad con una jornada de concientización y encuentro

En el marco del Día Mundial de la Obesidad, el municipio de Malvinas Argentinas llevó adelante una jornada especial en el Centro de Obesidad y Enfermedades Metabólicas, orientada a pacientes, familiares y equipos de salud, con el objetivo de reflexionar, compartir experiencias y renovar el compromiso con el abordaje integral de esta enfermedad.

La obesidad es una condición compleja que requiere acompañamiento médico, nutricional, psicológico y social. Durante el encuentro se hizo hincapié en la importancia del tratamiento multidisciplinario, la prevención y la detección temprana, entendiendo que se trata de una enfermedad que en los últimos años ha incrementado su incidencia de manera exponencial y que hoy es considerada una pandemia a nivel mundial.

El Dr. Mario Benavidez (MP 10046 – MN 194509), médico cirujano integrante del equipo de Cirugía Bariátrica y Cirugía General del Centro, expresó: “Hoy es un día muy importante para nosotros que luchamos contra esta enfermedad que, además, trae enfermedades asociadas como hipertensión, diabetes, colesterol alto e hígado graso. Se produce por distintos factores y por eso necesita ser enfocada desde distintos puntos; el tratamiento es multidisciplinario. Somos muchos los profesionales que estamos en el tratamiento de esta enfermedad como nutrición, psicología, profesores de educación física y cirugía bariátrica”.

El profesional también destacó que “aproximadamente se atienden 7.000 personas por mes y el año pasado se operaron más de 100 pacientes en cirugía bariátrica”, consolidando al centro como referente regional en el tratamiento integral de la obesidad severa y sus comorbilidades.

Durante el último año, además, los pacientes intervenidos lograron descender en conjunto más de 3.479 kilos, reflejando no solo una reducción significativa de peso, sino una mejora concreta en la calidad de vida, movilidad y control de enfermedades asociadas.

La jornada también dio lugar a testimonios de pacientes. Mónica Lobo contó: “Empecé el tratamiento en el año 2016, llegué con un peso de 222 kilos y accedí a la cirugía bariátrica con 157 kilos. Hoy peso 105 y sigo viniendo porque tiene que ser un hábito. Estoy agradecidísima porque me cambió la vida y la salud”. Por su parte, Andrea Coronel expresó: “Estoy muy orgullosa del equipo de atención. Yo pesaba 278 kilos y hoy peso 70 kilos. El equipo profesional es excelente, hay comprensión, me volvería a atender con los ojos cerrados”.

El cambio es posible cuando se transita acompañado, y abordar la obesidad es una tarea colectiva que requiere información, compromiso y trabajo conjunto, apostando a la educación, el seguimiento a largo plazo y el acompañamiento continuo de cada paciente.