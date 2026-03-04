Noches en el MAT: una velada inolvidable que acercó el museo a la comunidad

Vecinos y visitantes pudieron disfrutar de la actividad organizada por el Municipio de Tigre con entrada libre y gratuita. La jornada incluyó shows de música en vivo, actividades participativas y recorridos guiados por el museo en horario vespertino.

El Municipio de Tigre realizó una nueva edición de “Noches en el MAT”, iniciativa con entrada libre y gratuita que combinó arte, música y propuestas interactivas para toda la familia. Desde las 18:30 hasta las 22:30 horas, vecinos, vecinas y visitantes recorrieron las salas renovadas, conocieron nuevos ingresos patrimoniales y participaron de un cronograma especialmente diseñado para acercar el arte a públicos de todas las edades.

La jornada comenzó con la visita comentada “El Museo, su historia y colección”, a cargo del equipo educativo, donde se compartieron detalles sobre el edificio emblemático y las principales obras que integran el patrimonio del MAT. La propuesta contó con dos turnos y una amplia participación del público.

Entre las actividades destacadas se desarrolló “Ficción y dibujo: ¿Qué obra es?”, una experiencia lúdica en sala que invitó a imaginar y dibujar una pieza artística a partir de su descripción oral, para luego contrastarla con la obra original y reflexionar sobre la mirada crítica y la interpretación.

En el Salón Oval tuvo lugar la Jam de dibujo con modelo viva, coordinada por la profesional Victoria Budes Aguilera, espacio que convocó a aficionados y artistas a compartir una práctica colectiva en un entorno patrimonial único.

El cierre estuvo a cargo del dúo isleño “Sauce Criollo”, integrado por Florencia Medjurechan (voz y guitarra) y Matías Rullo (bandoneón), quienes ofrecieron un repertorio que enlaza raíces del tango y distintos folclores desde una estética contemporánea, coronando una velada cultural frente al río.

El Museo de Arte Tigre se encuentra ubicado en Paseo Victorica 972, Tigre centro. Para conocer próximas actividades y la programación completa, los interesados pueden consultar en los perfiles oficiales del museo en Facebook «Museo de Arte Tigre – Oficial» y en Instagram «@museoartetigre».