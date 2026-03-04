Intensa persecución finalizó con la detención de dos sospechosos en Benavídez

Los individuos, que circulaban a bordo de una moto, se dieron a la fuga luego de que las fuerzas de seguridad intentaran identificarlos. Fueron interceptados a las pocas cuadras y la huída quedó registrada a través de la cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT).

Dos personas fueron detenidas en la localidad de Benavídez luego de darse a la fuga al intentar ser identificados por las fuerzas de seguridad: el sistema de videovigilancia del Centro de Operaciones Tigre fue clave en el seguimiento de la huida.

El hecho sucedió en horas de la tarde: un vecino dio avisó -mediante el sistema Alerta Tigre Global- de los hombres circulaban en una moto con actitud sospechosa. Los efectivos que patrullaban la zona intentaron identificarlos y, en ese momento, los individuos desobedecieron la orden de los oficiales y comenzaron la fuga a toda velocidad.

A través del sistema de cámaras de la central de monitoreo le dieron seguimiento a los pasos de los sospechosos. Agentes del COT y efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires los interceptaron en el cruce de las calles José León Suárez y Aristóbulo del Valle: quedaron detenidos y a disposición de la Justicia.

El Municipio de Tigre cuenta con más de 130 móviles con los que patrulla en forma permanente las calles y vías navegables del distrito. Además, tiene más de 2.300 cámaras de seguridad distribuidas en la ciudad, con las que monitorea hechos delictivos, accidentes de tránsito y cualquier otra acción que altere el orden.