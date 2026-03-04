Julio Zamora inauguró el nuevo edificio de la EP 25, la EES 14 y el CEA 711/01

Con la creación de 11 aulas nuevas, un gimnasio de 400 m² y modernas áreas pedagógicas como laboratorios y bibliotecas, el Municipio de Tigre transformó integralmente el establecimiento educativo para fortalecer el aprendizaje y la integración de más de 950 estudiantes.

En un acto significativo para la comunidad educativa, el intendente de Tigre, Julio Zamora, y la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, encabezaron el acto de inauguración de la ampliación de la Escuela de Educación Primaria N.° 25 “Paula Albarracín”, la Escuela de Educación Secundaria N.° 14 “Heroínas de Malvinas” y el Centro de Educación de Adultos N.° 711/01 “Sargento Manuel Díaz”; instituciones que comparten edificio y cumplen un rol fundamental en la formación de niños, jóvenes y adultos del distrito.

“Esta inauguración es la culminación de una etapa que comenzó hace 14 años con una gran movilización de la comunidad, docentes y gremios para solucionar los problemas de este edificio que se inundaba cada vez que llovía. Primero avanzamos con la Escuela N.° 25 y hoy completamos la propuesta educativa con la Secundaria N.° 14 y el primer edificio del Centro de Educación de Adultos, compartiendo este festejo con quienes participaron de este proceso”, afirmó Zamora.

agregó: “Llevamos adelante más de 44 obras en distintas escuelas del distrito, desde nuevos núcleos sanitarios hasta edificios como este; una inversión que muestra a un municipio activo y presente junto a los docentes para que las instituciones funcionen en su totalidad”.

La obra de ampliación incluyó la construcción de 11 aulas nuevas y dependencias complementarias, alcanzando una superficie total de 700 m2. Además, se incorporaron un gimnasio de 400 m2, un laboratorio, una biblioteca y un Salón de Usos Múltiples (SUM). El proyecto también contempló la construcción de cocina, comedor, baños, patio, rampa y un acceso independiente, mejorando la infraestructura general y garantizando mayor comodidad y accesibilidad para toda la comunidad educativa.

El acto comenzó con el corte de cinta y el descubrimiento de la placa en el ingreso. Luego, en el nuevo SUM del establecimiento, se realizó el ingreso de las banderas de ceremonia y la entonación del Himno Nacional Argentino. Brindaron unas palabras la directora de la Escuela Primaria N.° 25, Claudia Quintero; la máxima autoridad distrital provincial; y finalmente el jefe comunal. Posteriormente, se efectuó el retiro de las banderas y una recorrida por el establecimiento. Además, se llevó adelante la plantación de un lapacho y el descubrimiento de una placa alusiva.

La secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, destacó: “Esta obra es el resultado de un Municipio con un compromiso real por la educación pública y de una comunidad que se involucra y defiende sus derechos. Ver hoy festejando juntos a los centros de jubilados, a las capillas y a los vecinos del barrio demuestra que esta era una mejora muy esperada. Cuando fortalecemos estos espacios educativos con tanto amor y seguimiento diario, lo que estamos haciendo es construir futuro para nuestros jóvenes”.

Por su parte, la subsecretaria de Educación, Adriana Valdez, afirmó: “Desde el área de Educación del Municipio hacemos todo lo posible para que estas obras sean una realidad y para que el intendente pueda concretar inauguraciones tan importantes para la comunidad educativa y para todos los vecinos de Tigre. Lo fundamental ahora es cuidarlo mucho para que las próximas generaciones también lo disfruten, porque fortalecer la infraestructura escolar es invertir en el futuro de sus hijos”

Actualmente, la EP N° 25 cuenta con una matrícula de 450 alumnos y alumnas; la Secundaria N.° 14, con 430 estudiantes; y el Centro de Educación de Adultos con 70 inscriptos, lo que representa un total de 950 personas que asisten diariamente al establecimiento.

“Nuestro norte político y pedagógico es la escuela pública de calidad, y esa calidad se construye también a través de los espacios. Lo pedagógico necesita apoyarse en un edificio en condiciones y en un comedor donde los chicos puedan almorzar y merendar con dignidad. Ese bienestar es, en definitiva, lo que hace a la esencia de nuestra institución”, afirmó el Director EES. N.° 14, Julio González.

Además, la directora EP. N.° 25: Claudia Quintero, expresó: “La educación pública es la mejor que existe y hoy, con este refuerzo en infraestructura, podemos ofrecer a los chicos un espacio seguro y moderno. Contar con computadoras, televisores y laboratorio es una motivación enorme tanto para que los maestros enseñen como para que los alumnos aprendan; ahora tienen todo lo que necesitan en un solo lugar”.