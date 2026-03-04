Ishii inauguró la quinta escuela técnica de José C. Paz

Un modelo regional con sello propio

En un día histórico para la educación pública del distrito, el Senador bonaerense e intendente en uso de licencia, Dr. HC Mario Ishii, encabezó la inauguración de la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 5 en el barrio Néstor Kirchner. Esta obra representa un hito sin precedentes, siendo la quinta institución técnica abierta bajo su gestión y construida íntegramente con fondos municipales y mano de obra de la constructora local, reafirmando el compromiso del “Intendente de las Obras” con el progreso de su comunidad.

Durante el emotivo acto, Mario Ishii —quien también se desempeña como vicepresidente de la Red de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO— enfatizó que este edificio es fruto de un “gran sacrificio” y de una decisión política firme para proyectar el futuro de los jóvenes paceños. La E.E.S.T. N° 5 no solo destaca por su arquitectura, sino por su valor académico: será la única en toda la región en ofrecer la Tecnicatura en Energías Renovables, posicionando a José C. Paz a la vanguardia de la formación técnica y sustentable.

Acompañaron a Ishii en el corte de cinta la Intendenta Interina, Lic. Lorena Espina; la Directora provincial de Educación Técnica, Elsa Guillermo; el Secretario de Educación, Ciencia y Tecnología local, Prof. Mario Martínez; y el director del establecimiento, Emanuel Aguilera. También estuvieron presentes autoridades educativas regionales y distritales, el Presidente del Consejo Escolar, Carlos Leiva, junto a familias y alumnos que celebraron la apertura de este nuevo espacio de aprendizaje que albergará a más de 660 estudiantes por día.

(*) Infraestructura de vanguardia para el aprendizaje

El nuevo edificio fue diseñado estratégicamente para garantizar funcionalidad y comodidad. Cuenta con un acceso moderno y semicubierto que deriva en el área administrativa, conectando directamente con galerías que rodean patios centrales. El complejo dispone de 12 aulas amplias, un salón de usos múltiples (S.U.M.) de 200 m² que funcionará como comedor y sector de talleres, y un imponente campo deportivo de 1.080 m² destinado a la recreación y gimnasia de los jóvenes.

En cuanto a servicios, la escuela posee instalaciones de agua y cloacas de última generación, ejecutadas bajo normas vigentes con sistemas de termofusión.

Esta nueva infraestructura escolar se suma a la extensa red de instituciones creadas por la gestión de Mario Ishii, quien continúa transformando el tejido social de José C. Paz a través de la educación técnica, brindando a los hijos de los trabajadores herramientas reales para insertarse en el mundo laboral del mañana.