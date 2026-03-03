“Reconquista Rock” renueva su cartelera de marzo para el disfrute de toda la comunidad

El Municipio de Tigre continúa impulsando propuestas musicales con entrada libre y gratuita para vecinos y vecinas, en el Museo de La Reconquista. Durante el tercer mes del año, el ciclo ofrecerá nuevos recitales con artistas invitados, con el objetivo de promover el desarrollo y el trabajo de músicos locales.

El Municipio de Tigre – mediante la Subsecretaría de Cultura – continúa impulsando el ciclo “Reconquista Rock” en el Museo de la Reconquista, ubicado en la calle Padre Castañeda 470 del centro de la ciudad. Las propuestas son totalmente gratuitas y se llevan adelante los sábados a partir de las 21 hs.

Cartelera de marzo – desde las 21 hs:

Sábado 7 | Fermika

Sábado 14 | La Mason Dixon

Sábado 21 | Indiga

Sábado 28 | Tigre Jam Sessión

Cabe destacar que la entrada es totalmente libre y gratuita y el ingreso al recinto es por orden de llegada.

Para más información sobre las siguientes fechas, consultar las redes sociales del área de Cultura: Facebook @Tigre.Cultura e Instagram @Cultura.Tigre.