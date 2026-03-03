martes, marzo 3, 2026
“Reconquista Rock” renueva su cartelera de marzo para el disfrute de toda la comunidad

Redacción Periódico Para Todos

El Municipio de Tigre continúa impulsando propuestas musicales con entrada libre y gratuita para vecinos y vecinas, en el Museo de La Reconquista. Durante el tercer mes del año, el ciclo ofrecerá nuevos recitales con artistas invitados, con el objetivo de promover el desarrollo y el trabajo de músicos locales.

El Municipio de Tigre – mediante la Subsecretaría de Cultura – continúa impulsando el ciclo “Reconquista Rock” en el Museo de la Reconquista, ubicado en la calle Padre Castañeda 470 del centro de la ciudad. Las propuestas son totalmente gratuitas y se llevan adelante los sábados a partir de las 21 hs.

 

Cartelera de marzo – desde las 21 hs:

Sábado 7 | Fermika

Sábado 14 | La Mason Dixon

Sábado 21 | Indiga

Sábado 28 | Tigre Jam Sessión

 

Cabe destacar que la entrada es totalmente libre y gratuita y el ingreso al recinto es por orden de llegada.

 

Para más información sobre las siguientes fechas, consultar las redes sociales del área de Cultura: Facebook @Tigre.Cultura e Instagram @Cultura.Tigre.