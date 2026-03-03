Capacitan a 60 nuevos agentes para reforzar la Patrulla Municipal y el sistema de prevención

El municipio inició un curso que incorpora nuevas materias de seguridad. Con estos alumnos, la fuerza local superará los 390 efectivos en calle y monitoreo.

En un contexto donde la prevención y la rapidez de respuesta son clave, el Municipio de San Isidro dio un paso más en su plan de seguridad. Este lunes comenzó la formación de 60 nuevos alumnos que se integrarán a la Patrulla Municipal, bajo un programa de formación exigente y técnico. Con estos alumnos, la fuerza local superará los 390 efectivos.

La nueva camada tiene una división de roles para cubrir diversos puntos del distrito: 35 aspirantes se forman como conductores operativos para las camionetas de la Patrulla, mientras que los otros 25 se especializan como agentes a pie. Estos últimos harán presencia permanente en centros comerciales, paradas de colectivos y en los corredores escolares para garantizar la seguridad de los chicos en los horarios de entrada y salida de clases.

El curso, que se dicta de lunes a viernes de 8 a 16h, se extenderá durante dos meses.

El programa incluye materias como Criminalística, Teoría de la Seguridad y Procedimientos

Operativos, con el objetivo de que los agentes incorporen herramientas sólidas para el desempeño de

su función. A través de estos contenidos se busca que comprendan no sólo el “cómo” actuar, sino también el “por qué” de cada intervención, fortaleciendo su capacidad de análisis, toma de decisiones y actuación en escenarios reales.

Los nuevos conductores y la patrulla a pie estarán conectados en tiempo real con el Centro de Operaciones Municipal (COM), que actualmente tiene 2.646 cámaras con inteligencia artificial.

Con esta ampliación del equipo operativo, el municipio consolida su estrategia de prevención en calle,

articulando el trabajo humano con la tecnología de videovigilancia.