Ya está abierta la preinscripción a los cursos gratuitos de Formación Laboral en Tigre
Vecinos y vecinas del distrito pueden solicitar turno en CLICK AQUÍ para las entrevistas de ingreso a los talleres de marzo, que se dictarán en distintas localidades del partido.
El Municipio de Tigre habilitó el sistema para gestionar la entrevista de admisión a las capacitaciones de formación laboral que inician este mes. El trámite debe realizarse de manera online a través de turnero.tigre.gob.ar, permitiendo a la comunidad acceder a una amplia variedad de propuestas educativas.
Las capacitaciones se desarrollan en modalidad presencial e híbrida, con cupos limitados y sedes en Tigre centro, General Pacheco, Don Torcuato, Troncos del Talar, El Talar y Benavídez. Los únicos requisitos son: residir en el partido de Tigre, tener entre 18 y 70 años y presentar DNI o CUIL al momento de la entrevista.
Impresión 3D
Modalidad: presencial
Jueves y sábados | 9 a 12 hs
60 h (20 clases)
Tigre centro
Soldadura por arco
Modalidad: presencial
Martes y jueves | 18 a 21 hs
45 h (15 clases)
Tigre centro
Ropa deportiva
Modalidad: presencial
Lunes y miércoles | 13 a 16 hs
36 h (12 clases)
Tigre centro
Pizza y focaccia
Modalidad: presencial
Martes y jueves | 14 a 17 hs
30 h (10 clases)
General Pacheco
Refrigeración
Modalidad: presencial
Martes y jueves | 10 a 13 hs
60 h (20 clases)
General Pacheco
Manicuría y belleza de pies
Modalidad: presencial
Martes y jueves | 9 a 12 hs
45 h (15 clases)
Don Torcuato
Lencería y corsetería
Modalidad: presencial
Lunes y miércoles | 9 a 12 hs
30 h (10 clases)
Tigre centro
Restauración de muebles
Modalidad: presencial
Martes y jueves | 9 a 12 hs
30 h (10 clases)
Troncos del Talar
Decoración de tortas
Modalidad: presencial
Martes y jueves | 9 a 12 hs
30 h (10 clases)
Don Torcuato
Plomería
Modalidad: presencial
Lunes y viernes | 9 a 12 hs
45 h (15 clases)
Troncos del Talar
Electricidad básica domiciliaria
Modalidad: presencial
Lunes y jueves | 18:30 a 21:30 hs
60 h (20 clases)
El Talar
I.V.A / Ganancias
Modalidad: híbrido
Miércoles y viernes | 18 a 21 hs
30 h (10 clases)
Tigre centro
Secretariado administrativo y ejecutivo
Modalidad: híbrido
Lunes y jueves | 9 a 12 hs
30 h (10 clases)
Benavídez
Depilación tradicional y láser
Modalidad: presencial
Martes y jueves | 13 a 16 hs
60 h (20 clases)
Don Torcuato
A lo largo del año, el TIF inscribe a más de 3.000 vecinos y vecinas en cursos y talleres gratuitos vinculados tanto a oficios tradicionales como a nuevas áreas de desarrollo. La propuesta se amplía de manera sostenida y actualmente abarca rubros como informática, estética, construcción, turismo, textil, administración y gastronomía, entre otros.
Para más información, comunicarse por mail a [email protected], al 4749-6141 o 11-3275-6253, o a través de Facebook: Capacitación Laboral Tigre.