Ya está abierta la preinscripción a los cursos gratuitos de Formación Laboral en Tigre

Vecinos y vecinas del distrito pueden solicitar turno en CLICK AQUÍ para las entrevistas de ingreso a los talleres de marzo, que se dictarán en distintas localidades del partido.

El Municipio de Tigre habilitó el sistema para gestionar la entrevista de admisión a las capacitaciones de formación laboral que inician este mes. El trámite debe realizarse de manera online a través de turnero.tigre.gob.ar, permitiendo a la comunidad acceder a una amplia variedad de propuestas educativas.

Las capacitaciones se desarrollan en modalidad presencial e híbrida, con cupos limitados y sedes en Tigre centro, General Pacheco, Don Torcuato, Troncos del Talar, El Talar y Benavídez. Los únicos requisitos son: residir en el partido de Tigre, tener entre 18 y 70 años y presentar DNI o CUIL al momento de la entrevista.

Impresión 3D

Modalidad: presencial

Jueves y sábados | 9 a 12 hs

60 h (20 clases)

Tigre centro

Soldadura por arco

Modalidad: presencial

Martes y jueves | 18 a 21 hs

45 h (15 clases)

Tigre centro

Ropa deportiva

Modalidad: presencial

Lunes y miércoles | 13 a 16 hs

36 h (12 clases)

Tigre centro

Pizza y focaccia

Modalidad: presencial

Martes y jueves | 14 a 17 hs

30 h (10 clases)

General Pacheco

Refrigeración

Modalidad: presencial

Martes y jueves | 10 a 13 hs

60 h (20 clases)

General Pacheco

Manicuría y belleza de pies

Modalidad: presencial

Martes y jueves | 9 a 12 hs

45 h (15 clases)

Don Torcuato

Lencería y corsetería

Modalidad: presencial

Lunes y miércoles | 9 a 12 hs

30 h (10 clases)

Tigre centro

Restauración de muebles

Modalidad: presencial

Martes y jueves | 9 a 12 hs

30 h (10 clases)

Troncos del Talar

Decoración de tortas

Modalidad: presencial

Martes y jueves | 9 a 12 hs

30 h (10 clases)

Don Torcuato

Plomería

Modalidad: presencial

Lunes y viernes | 9 a 12 hs

45 h (15 clases)

Troncos del Talar

Electricidad básica domiciliaria

Modalidad: presencial

Lunes y jueves | 18:30 a 21:30 hs

60 h (20 clases)

El Talar

I.V.A / Ganancias

Modalidad: híbrido

Miércoles y viernes | 18 a 21 hs

30 h (10 clases)

Tigre centro

Secretariado administrativo y ejecutivo

Modalidad: híbrido

Lunes y jueves | 9 a 12 hs

30 h (10 clases)

Benavídez

Depilación tradicional y láser

Modalidad: presencial

Martes y jueves | 13 a 16 hs

60 h (20 clases)

Don Torcuato

A lo largo del año, el TIF inscribe a más de 3.000 vecinos y vecinas en cursos y talleres gratuitos vinculados tanto a oficios tradicionales como a nuevas áreas de desarrollo. La propuesta se amplía de manera sostenida y actualmente abarca rubros como informática, estética, construcción, turismo, textil, administración y gastronomía, entre otros.

Para más información, comunicarse por mail a [email protected], al 4749-6141 o 11-3275-6253, o a través de Facebook: Capacitación Laboral Tigre.