Más de 150 vecinos participaron de la 3° edición de la Escuela de Verano para Emprendedores de Tigre

La propuesta impulsada por el Municipio se desarrolló durante enero y febrero bajo modalidad virtual y culminó con un encuentro presencial en General Pacheco. El ciclo brindó herramientas prácticas y estratégicas para fortalecer proyectos locales.

El Municipio de Tigre acompañó la 3ra edición de la “Escuela de Verano para Emprendedores”, un programa de formación que convocó a más de 150 emprendedores del distrito. La iniciativa se llevó adelante mediante cuatro encuentros virtuales de dos horas cada uno, con contenidos orientados a consolidar negocios desde su base hasta su comunicación.

Durante las capacitaciones, los participantes trabajaron sobre ejes como definición del cliente ideal, marketing integral, finanzas para emprender y estrategias en el mundo digital. La propuesta tuvo como objetivo acompañar a quienes buscan potenciar sus proyectos, incorporando herramientas concretas para su desarrollo y crecimiento.

El cierre de la edición se realizó con un encuentro presencial en la localidad de General Pacheco, donde se dictó un taller sobre “Creación de contenido en redes sociales”, reforzando los conocimientos vinculados a la comunicación digital.

Quienes deseen sumarse a las próximas capacitaciones pueden obtener más información a través de las redes sociales oficiales del área: Instagram y Facebook @Origentigre.