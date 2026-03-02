Arrancó el Verano sumando fuerte

El piloto de Tigre Juan Cartolano inició el Trofeo de Verano dentro del sexteto de protagonistas de la Senior Nacional y sumó puntos importantes en una divisional con más de 40 pilotos en pista. La apertura de RMC Buenos Aires se disputó en el kartódromo porteño.

En el marco del Evento #1 del Trofeo de Verano de RMC Buenos Aires, Juan Cartolano compitió el pasado fin de semana en el Kartódromo ‘Ciudad de Buenos Aires’, en CABA. El piloto radicado en Nordelta, subcampeón del Trofeo de Invierno 2025, puso en marcha una nueva temporada en la Senior Nacional con el objetivo de mantenerse en la pelea por los puestos de referencia.

El sábado estuvo dedicado exclusivamente a entrenamientos, donde el equipo trabajó en la puesta a punto del conjunto para encarar el domingo en buenas condiciones.

En la jornada decisiva, Cartolano confirmó que tenía ritmo para estar adelante. En la clasificación obtuvo el 5° mejor registro entre más de 40 competidores y luego, en la Serie 1, consiguió el P3, consolidándose entre los principales animadores. En la Final cruzó la meta en pista en posición de protagonismo, pero un recargo por trompa lo relegó al P6 en el clasificador oficial.

Tras la competencia analizó: “Fuimos rápidos todo el fin de semana. En la tanda del domingo a la mañana, quedamos P3. Para la clasificación nos perjudicaron las gomas que nos tocaron y quedamos 5° en la general. En mi serie pude quedar en P3 y en la Final terminamos P6 por un recargo por trompa”.

Con mirada autocrítica agregó: “Esperábamos un mejor resultado. Teníamos para pelear la punta y ganar la carrera, pero además de las complicaciones de la clasificación, nos faltó un poco de motor para cerrar un buen fin de semana”.

Al cierre de su presentación, Cartolano dedicó palabras de agradecimiento a su entorno y equipo: “Quiero agradecer a toda mi familia, especialmente a mi papá, a Walter de Solid, todo el equipo Ibarra Competición, a Sebastián Ibarra, a Ignacio López, a Marcelo Inoriza y a todos los que están detrás de todo este trabajo”.

Con esta actuación en la primera fecha del campeonato, Juan Cartolano quedó ubicado en el P6 de la clase Senior Nacional, donde suma 30 puntos tras el Evento #1, manteniéndose dentro del lote competitivo en el arranque del certamen. La próxima cita de RMC Buenos Aires será el Evento #2 del Trofeo de Verano, previsto para el 14 y 15 de marzo en el Kartódromo ‘Ramiro Tot’ de la ciudad de Baradero, Buenos Aires.

RMC BUENOS AIRES 2026 – TROFEO DE VERANO

Kartódromo “Ciudad de Buenos Aires”, CABA

SENIOR NACIONAL

Clasificación: 1. Zapata, Axel 47.997

Serie A: 1. Zapata, Axel, 2. Ibarra, Ludmila, 3. Cartolano, Juan, 4. Catalano, Matías, 5. Quiñones, Lucas, 6. Dago, Fortunato, 7. Valle, Joaquín, 8. Tabella, Fiamma, 9. Biondo, Donato, 10. Benigni, Ignazio, 11. Tentoni, Danilo, 12. Bonoris, Rufino, 13. Pretto, Diego, 14. Botto, Joaquín, 15. Coccaro, Franco, 16. Citta Giordano, Juanjo, Nc. Villa, Valentín, Nc. Orchese, Nicolás, Nc. Cuñarro, Manuel, Nl. Schioppa, Fausto, Ex. Becerra, Valentín, Ex. Trani, Giuliano, Ex. Costanzo, Facundo.

Serie B: 1. Díaz Lopez, Juan, 2. Plocher, Pablo, 3. González, Valentino, 4. Cabrera, Santiago, 5. Fazzari, Carmelo, 6. Bertti, Julián, 7. Garay, Tiziano, 8. Carmona, Ciro, 9. Musto, Iván, 10. Campos, Agustín, 11. Sgrablich, Benjamín, 12. Sauco, Juan, 13. Coleff, Bruno, 14. Urtubey, Lucas, 15. Grassi, Alfonso, 16. Leunda, Matías, 17. Destefanis, Catalina, 18. Benavidez, Santino, 19. Ambrosetti, Manuel, Nc. Vidal, Bautista, Nc. Gomez, Cristóbal, Nl. Torrillate, Valentino.

Repechaje: 1. Orchese, Nicolás, 2. Leunda, Matías, 3. Destefanis, Catalina, 4. Ambrosetti, Manuel, 5. Torrillate, Valentino, 6. Villa, Valentín.

Final: 1. Zapata, Axel, 2. Ibarra, Ludmila, 3. Plocher, Pablo, 4. Díaz Lopez, Juan, 5. Catalano, Matías, 6. Cartolano, Juan, 7. Fazzari, Carmelo, 8. Valle, Joaquín, 9. Bertti, Julián, 10. Garay, Tiziano, 11. Orchese, Nicolás, 12. Botto, Joaquín, 13. Tabella, Fiamma, 14. Coleff, Bruno, 15. Quiñones, Lucas, 16. Tentoni, Danilo, 17. Sauco, Juan, 18. Musto, Iván, 19. Ambrosetti, Manuel, 20. Pretto, Diego, 21. Torrillate, Valentino, 22. Bonoris, Rufino, 23. Dago, Fortunato, 24. Carmona, Ciro, 25. Campos, Agustín, 26. Sgrablich, Benjamín, 27. Villa, Valentín, 28. Destefanis, Catalina, 29. Cabrera, Santiago, 30. González, Valentino, 31. Biondo, Donato, Nc. Coccaro, Franco, Nc. Urtubey, Lucas, Nc. Grassi, Alfonso, Nc. Benigni, Ignazio, Ex. Becerra, Valentín, Ex. Leunda, Matías.

Campeonato Extraoficial: 1. Zapata, Axel 70 – 1v, 2. Ibarra, Ludmila 55, 3. Díaz Lopez, Juan 54, 4. Plocher, Pablo 51, 5. Catalano, Matías 42, 6. Cartolano, Juan 40, 7. Fazzari, Carmelo 35, 8. Orchese, Nicolás 34, 9. Valle, Joaquín 30, 10. Bertti, Julián 29, 11. Garay, Tiziano 26, 12. Quiñones, Lucas 23, 13. Tabella, Fiamma 22, 14. Ambrosetti, Manuel 21, 15. Botto, Joaquín 19, 16. Coleff, Bruno 17, 17. Torrillate, Valentino 16, 18. Musto, Iván 16, 19. Tentoni, Danilo 16, 20. Leunda, Matías 15, 21. Sauco, Juan 14, 22. Destefanis, Catalina 14, 23. Cabrera, Santiago 13, 24. Dago, Fortunato 13, 25. González, Valentino 13, 26. Villa, Valentín 10, 27. Carmona, Ciro 10, 28. Pretto, Diego 10, 29. Bonoris, Rufino 8, 30. Biondo, Donato 7, 31. Campos, Agustín 7, 32. Sgrablich, Benjamín 5, 33. Benigni, Ignazio 5, 34. Coccaro, Franco 3, 35. Grassi, Alfonso 3, 36. Urtubey, Lucas 3, 37. Benavidez, Santino 3, 38. Citta Giordano, Juanjo 3, 39. Cuñarro, Manuel 2, 40. Costanzo, Facundo 2, 41. Gomez, Cristóbal 2, 42. Trani, Giuliano 2, 43. Vidal, Bautista 2, 44. Schioppa, Fausto 2.