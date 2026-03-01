Inyecciones para bajar de peso: la verdad incómoda que la desinformación tapa

Por la Dra. Virginia Busnelli (MN 110351), médica especialista en nutrición, experta en obesidad y presidenta de la Sociedad Argentina de Nutrición.

En redes sociales circula una idea peligrosa, repetida como mantra: que las “inyecciones para bajar de peso” son una moda, un atajo estético o un engaño “para vagos”. Esa narrativa no solo es falsa: también aleja a miles de personas del sistema de salud y consolida una enfermedad crónica que progresa en silencio.

La obesidad no es una falla moral ni una cuestión de “voluntad”. Es una enfermedad crónica, compleja, multifactorial y recidivante, sostenida por mecanismos biológicos (neuroendocrinos, metabólicos e inflamatorios) que defienden activamente el peso corporal y dificultan la pérdida sostenida. Por eso, el debate real no debería ser “inyecciones sí o no”, sino cómo tratar de manera segura, ética y basada en la evidencia a las personas con exceso de peso y cómo acercarlas a la atención profesional antes de que aparezcan (o empeoren) las complicaciones.

Un punto central, muchas veces olvidado: el aumento de peso es el signo más visible de la enfermedad, pero no el único. Y, como ocurre con otras enfermedades crónicas, cuando se suspende un tratamiento efectivo, suelen reaparecer los signos o síntomas. Con la obesidad sucede lo mismo: la regulación biológica del peso “empuja” a recuperar lo perdido. Esto no significa que el tratamiento “falló”; significa que la enfermedad requiere estrategias sostenidas. La clave es comprender que, en muchos casos, los tratamientos deben ser a largo plazo, con seguimiento y ajustes, del mismo modo que sucede con hipertensión, diabetes o dislipidemia.

1) ¿Qué son realmente estas “inyecciones”?

La mayoría de los tratamientos inyectables modernos para obesidad pertenecen a una familia de fármacos que imitan hormonas intestinales involucradas en saciedad y regulación del apetito (incretinas), con acción sobre el eje intestino–cerebro. En términos simples: disminuyen el hambre, aumentan la saciedad y ayudan a reducir la ingesta.

No son “magia” ni reemplazan el trabajo de los hábitos, pero sí pueden volver posible lo que para muchos pacientes era biológicamente muy difícil: sostener en el tiempo un plan terapéutico que mejore peso, salud y calidad de vida.

2) La desinformación que más daño hace (y lo que sí sabemos).

“Son para cualquiera que quiera bajar 5 kg”. No. Son tratamientos médicos indicados para personas con exceso de peso y riesgo clínico. En general, se consideran para:

Personas con IMC ≥ 30 kg/m² (obesidad).

Personas con IMC ≥ 27 kg/m² (sobrepeso) cuando el exceso de grasa corporal ya impacta en la salud o en la vida cotidiana, o se asocia a comorbilidades como hipertensión arterial, dislipidemia, apnea obstructiva del sueño, prediabetes/diabetes tipo 2, hígado graso, osteoartritis, entre otras.

La indicación final siempre debe ser individualizada y realizada por profesionales entrenados, con evaluación clínica integral y seguimiento.

“Son peligrosas”. Como todo fármaco efectivo, tienen efectos adversos y contraindicaciones. La diferencia es que, cuando se usan de forma correcta (selección adecuada del paciente, titulación progresiva, educación y control), el balance riesgo–beneficio suele ser favorable, especialmente en personas con obesidad y riesgo cardiometabólico.

“Si dejás, recuperás todo”. La obesidad es crónica y recidivante: la biología tiende a recuperar peso cuando se suspende un tratamiento que estaba ayudando a sostener el descenso. Esto se relaciona con que el peso aumentado es un signo de la enfermedad y, como en muchas patologías crónicas, si se interrumpe la terapia, reaparece el problema. Por eso, el enfoque correcto no es “usar y cortar”, sino planificar tratamientos a largo plazo, con seguimiento y objetivos de salud, no solo estéticos.

“Es trampa”. No es trampa tratar una enfermedad con herramientas terapéuticas. Trampa es culpar a las personas y dejarlas solas mientras la enfermedad avanza.

3) ¿Qué opciones tenemos hoy en Argentina?

Durante años, los fármacos aprobados para el tratamiento crónico de la obesidad en Argentina incluyeron herramientas como: Orlistat, Naltrexona/Bupropión, Liraglutida (inyectable diaria).

En el último tiempo, se incorporó semaglutida como opción inyectable de administración semanal, ampliando el alcance terapéutico por eficacia, practicidad y adherencia. En Argentina hoy se dispone de semaglutida para obesidad en presentación importada (Wegovy) y también una alternativa producida localmente, más accesible, Obetide, lo que puede ampliar las posibilidades de tratamiento y continuidad para quienes lo necesitan.

Además, hacia fines de 2025 se sumó la disponibilidad de tirzepatida (Mounjaro), una herramienta de nueva generación, con un efecto más potente sobre pérdida de peso en comparación con terapias previas en muchos escenarios clínicos, siempre bajo indicación y seguimiento profesional.

Un punto clave y esperanzador: parte de estas terapias cuenta —según indicación y aprobación local— con posibilidad de uso a partir de los 12 años en contextos seleccionados y bajo seguimiento especializado. Esto abre una ventana histórica para abordar obesidad en niños y adolescentes que llevan años conviviendo con el problema del peso corporal, con un impacto potencial enorme: reducir complicaciones en la adultez y, en muchos casos, prevenir la progresión de la obesidad a lo largo de la vida.

4) El riesgo silencioso: la “inyección” fuera del sistema de salud

Hoy el problema no es solo la desinformación: es el desvío del cuidado médico. Cuando la conversación se reduce a “me la consigo / me la aplico / veo qué pasa”, aparecen riesgos concretos: uso sin evaluación clínica, titulación inadecuada, más efectos adversos, abandonos precoces, expectativas irreales y frustración.

Y el círculo más peligroso: vergüenza → ocultamiento → alejamiento del sistema sanitario.

5) No existen “inyecciones solas”: siempre van con tratamiento integral

Un mensaje imprescindible: estos fármacos no reemplazan los pilares del tratamiento de la obesidad. Funcionan mejor y son más seguros cuando se integran en un abordaje completo que incluya:

Hábitos alimentarios sostenibles y personalizados

Movimiento y ejercicio físico adaptados a cada persona

Trabajo sobre emociones, conductas y salud mental, incluyendo el vínculo con la comida, el estrés, el sueño y la autorregulación

Seguimiento clínico para comorbilidades y ajuste del plan

La obesidad se trata en equipo y con continuidad. No hay atajos: hay estrategias.

6) Cómo acercar a la gente al sistema sanitario (y qué debería escuchar en la primera consulta)

En el Día Mundial de la Obesidad, el mensaje debería ser simple y contundente:

La obesidad es una enfermedad crónica tratable. No estás fallando: estás lidiando con biología, entorno, salud mental y determinantes sociales, todo junto. Hay opciones reales en Argentina, pero deben indicarse con criterio médico y seguimiento. El objetivo no es “bajar kilos rápido”, sino ganar salud: reducir riesgo, mejorar funcionalidad, sueño, hígado graso, presión, glucemia y calidad de vida.

Si tenés exceso de peso y te preocupa tu salud, consultá con un equipo entrenado en obesidad (medicina, nutrición, salud mental y actividad física). Pedí una evaluación integral (no solo balanza). Conversá sobre todas las herramientas disponibles: plan alimentario sostenido, actividad física realista, intervención conductual, medicación cuando corresponde y, en algunos casos, cirugía.

Este 4 de marzo, la invitación es a reemplazar el ruido por evidencia y el juicio por medicina. La obesidad no se resuelve con slogans. Se trata con ciencia, empatía, continuidad y acceso.

Y si hablamos de “inyecciones para bajar de peso”, hablemos con honestidad: no son una moda. Son una herramienta terapéutica que, usada correctamente, puede ser el punto de inflexión que muchas personas necesitaban para volver al sistema de salud y recuperar su vida. Para quienes quieran profundizar con información clara y accesible, existe un recurso gratuito: el podcast “El peso de tu historia”, disponible en Spotify y YouTube, con episodios dedicados a derribar mitos, comprender la obesidad como enfermedad crónica y conocer las herramientas actuales de tratamiento.

