Manejaba en estado de ebriedad y colisionó contra una estación de servicio en General Pacheco 

Un móvil del Centro de Operaciones Tigre detectó el siniestro y dio inicio al protocolo que requirió la asistencia de bomberos voluntarios, médicos del SET, personal de Defensa Civil y agentes de Tránsito. Todo quedó registrado a través de las cámaras municipales de la ciudad.

En plena madrugada, una conductora perdió el control de su vehículo e impactó contra el surtidor de una estación de servicio ubicada en la localidad de General Pacheco: el siniestro fue alertado por un móvil del Centro de Operaciones Tigre (COT).

El suceso quedó registrado por las cámaras de la central de monitoreo. La vecina circulaba por Ruta 9 y en una maniobra brusca colisionó contra el surtidor de la estación situada en la intersección con la calle Antártida Argentina.

Un móvil que patrullaba la zona detectó el impacto e inició de manera inmediata el protocolo que incluyó a personal de Defensa Civil, Tránsito, bomberos voluntarios y médicos del Sistema de Emergencias Tigre (SET).

Quien manejaba el vehículo no requirió asistencia y se encuentra fuera de peligro. A su vez, se le realizó el control de alcoholemia que arrojó resultado positivo.

El Municipio de Tigre cuenta con más de 130 móviles con los que patrulla en forma permanente las calles y vías navegables del distrito. Además, tiene más de 2.000 cámaras de seguridad distribuidas en la ciudad, con las que monitorea hechos delictivos, accidentes de tránsito y cualquier otra acción que altere el orden.