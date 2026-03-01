Juan Andreotti entregó viviendas a 25 familias numerosas de San Fernando

El Intendente compartió un acto muy emotivo con las familias que fueron sorteadas y cumplieron todos los requisitos del programa “Reconstruir”, que fue reactivado por el Municipio tras haber sido abandonado por la actual gestión del gobierno nacional.

El sueño de tener un hogar propio fue cumplido por 25 familias numerosas de San Fernando –conformada por 5 o más integrantes- gracias a que el Municipio reactivó las obras que fueron frenadas por la actual gestión del gobierno nacional. En este caso, se celebró la entrega de unidades funcionales correspondientes al ex Programa “Reconstruir”, cuyos adjudicatarios cumplieron requisitos específicos.

El Intendente Juan Andreotti encabezó el acto y explicó en su discurso: “Es una enorme alegría. Quiero agradecer a todos los vecinos de San Fernando por construir comunidad, por trabajar para tener un San Fernando mejor. Hoy 25 familias pueden decir que tienen casa propia. En un momento difícil del país, de decisiones con muy poca empatía, poder entregar la seguridad de un techo propio nos tiene que llenar de fuerza para seguir trabajando entre todos”.

El nuevo barrio se encuentra delimitado por las calles José Ingenieros, Maipú, Portugal y Arenales, y consta de 81 viviendas, de las cuales 35 ya habían sido asignadas hace 14 años por una gestión anterior, para familias con grave riesgo habitacional.

El 18 de noviembre de 2025 el Municipio de San Fernando realizó el sorteo de las 46 viviendas restantes a familias de más de cinco integrantes y otros requisitos que fueron detallados en la página web oficial. Sólo 25 cumplieron con lo solicitado por el programa y se convirtieron en adjudicatarias, abonando sus casas con cuotas mensuales accesibles y acordes a su nivel de ingresos.

“Dentro de poco vamos a sortear las 21 viviendas faltantes”, aseguró el Intendente Andreotti y agregó: “Y muy pronto vamos a sortear otras 46 viviendas que están a punto de terminarse, del programa ‘Casa Propia’ en la calle Miguel Cané”.

A su vez, también presente en la emotiva entrega, Eva Andreotti manifestó: “Es un día de mucha emoción, de mucha alegría. Un programa que se terminó con fondos municipales, donde cada una de estas familias hoy puede tener su casa propia, pagando sus cuotas. Es una oportunidad muy grande para todas estas familias numerosas, con casas amplias de 3 habitaciones donde van a poder conformar su familia, así que estamos muy emocionados este día”.

Acompañaron la entrega Secretarios y funcionarios municipales; el Presidente del Concejo Deliberante, Santiago Ríos; Concejales locales y las familias de los nuevos propietarios.

(*) Para más información, consultar la página web www.sanfernando.gob.ar/casapropia