Malvinas Argentinas presentó “Malvibot” en el Congreso Internacional de Cirugía en República Dominicana

Malvinas Argentinas continúa posicionándose a la vanguardia de la innovación en salud con la implementación de “Malvibot”, un sistema de inteligencia artificial aplicado directamente a los teléfonos celulares de los pacientes, diseñado para optimizar la evaluación preoperatoria, especialmente en el área de cirugía bariátrica.

La experiencia fue presentada en el Congreso del Colegio Dominicano de Cirujanos que se lleva a cabo en República Dominicana, donde se abordan distintos temas vinculados a la cirugía general y bariátrica. El municipio estuvo representado por el Dr. Daniel Caiña (MN 77.675), Director General de Hospitales de Malvinas Argentinas y jefe del Departamento de Cirugía Bariátrica; junto al Dr. Mollo, cirujano bariátrico del Centro de Obesidad.

Malvibot funciona como una plataforma digital accesible desde el celular del paciente, que permite completar evaluaciones preoperatorias digitalizadas, cargar estudios y antecedentes médicos, recibir indicaciones personalizadas previas a la cirugía, resolver dudas frecuentes mediante asistencia inteligente y monitorear el cumplimiento de pautas prequirúrgicas. El sistema analiza la información y colabora en la estratificación de riesgo, facilitando decisiones más precisas y seguras por parte del equipo quirúrgico.

Esta innovación moderniza el proceso preoperatorio, fortalece el vínculo médico–paciente, mejora la adherencia a las indicaciones y optimiza tiempos dentro del sistema hospitalario, consolidando un modelo de gestión que integra tecnología, formación profesional y compromiso humano para brindar una medicina más eficiente, accesible y centrada en el paciente.

Caiña expresó: “Malvinas Argentinas fue invitado especialmente formando parte del curso superior de la técnica de Bagua, una técnica bariátrica que se emplea en el Centro de Obesidad. Fuimos la única institución argentina invitada. Luego presentaremos este tema en Cartagena, Colombia, ya que la temática está revolucionando la cirugía y la evolución de los pacientes”.

Esta invitación internacional representa un reconocimiento al liderazgo de Malvinas Argentinas en transformación digital en salud, llevando la inteligencia artificial al alcance directo de cada paciente y proyectando su modelo sanitario a nivel regional.