Ishii fue elegido vicepresidente del Senado 

Por: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

Mario Alberto Ishii es el flamante Vicepresidente Primero de la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires. Es, formalmente, el número tres de la provincia después del Gobernador y la Vicegobernadora.

Con una intachable gestión: Asesor de la Honorable Cámara de Diputados, Concejal Presidente del HC Deliberante del recién creado Municipio de José C. Paz. Seis veces intendente, un período senador provincial y ahora senador Vicepresidente Primero de la HC de senadores. Añadido a esto que en la actualidad además de Presidente del Partido Justicialista local es el Vicepresidente de la Red de Ciudades del Aprendizaje LATAM UNESCO.

Seis doctorados Honoris Causa nacionales e internacionales, recibió las llaves de la Ciudad de Miami Dade en noviembre de 2016 y de Miraflores (Perú) en noviembre de 2025