Nardini reafirma su compromiso con la educación pública a días del inicio de clases

El intendente Leo Nardini recorrió en los últimos días los avances de las obras que se están llevando adelante en tres escuelas del distrito: las Escuelas Secundarias Nº 2 y Nº 37 de la ciudad de Grand Bourg, y la Escuela Secundaria Nº 3 de Tortuguitas.

Todas las intervenciones se realizan con recursos del Fondo Educativo Provincial que el municipio destina a tareas de mantenimiento y construcción de infraestructura escolar.

Durante las recorridas, Nardini subrayó: “Todas las obras son muy importantes porque nos van a permitir albergar más matrícula escolar, más chicos y chicas con oportunidades de estudiar en un lugar lindo, más amplio, con aire acondicionado, luminoso y también con nuevo mobiliario que ha llegado para equipar las aulas. Eso nos pone muy contentos”.

La Escuela Secundaria Nº 37 avanza con la ampliación de dos aulas y la construcción de una escalera de hormigón, obra que responde al pedido realizado en el Consejo Escolar ante el incremento de la matrícula. Además, deja el edificio preparado para una futura ampliación con una planta más.

En la Escuela Secundaria Nº 2 se está llevando adelante la construcción de un edificio nuevo y moderno, inclusivo y de gran escala, que contará con cinco aulas, SUM, salas administrativas, maternidad, salidas de emergencia y espacios para educación física. Nardini destacó: “Es una obra sumamente importante, un edificio que se está haciendo a nuevo y que será el más grande de Malvinas”.

En Tortuguitas, la Escuela Secundaria Nº 3 tiene como objetivo la ampliación del establecimiento, con la construcción de dos nuevas aulas y espacios de circulación interna adaptados al diseño del colegio.

Al finalizar la recorrida, Nardini expresó: “Estoy muy conforme. Estamos cerca del inicio del ciclo lectivo ya con los chicos. Lo que invertimos a través del Fondo Educativo en estas escuelas, pero también en muchas otras instituciones del distrito, es fundamental para que los chicos estén mejor”.

Y reafirmando el compromiso con la educación pública concluyó: “Nosotros usamos el Fondo Educativo para infraestructura porque tenemos la necesidad de, como si fuera nuestra casa, seguir invirtiendo, mejorar, cuidar y muchas veces ampliar, para asegurar una mejor calidad educativa para nuestros chicos”.