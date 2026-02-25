En el Delta de Tigre, el Municipio desarrolló nuevas obras de infraestructura

El Gobierno local llevó adelante trabajos que incluyeron la reconstrucción de un puente, mejoras en muelles, tareas de iluminación, despeje de vías navegables y mantenimiento en instituciones educativas.

En el Delta de Tigre, el Municipio llevó adelante una serie de intervenciones destinadas a reforzar la seguridad, la circulación y el correcto funcionamiento de espacios públicos estratégicos. Las labores comprendieron la renovación integral de estructuras, la mejora del sistema de iluminación, la puesta en valor de accesos y operativos de mantenimiento en establecimientos educativos.

En ese marco, se finalizó la reconstrucción total del puente público sobre el arroyo Felipe, reemplazando la estructura anterior por una completamente nueva y firme, garantizando un cruce seguro para vecinos y vecinas.

Por otro lado, se concretó la prolongación de la pasarela en el puente vecinal “Las Hamacas”, sobre el río Carapachay, mejorando el tránsito peatonal y facilitando el acceso incluso en jornadas de mareas altas.

Asimismo, se realizó una renovación integral en el muelle público San Carlos, ubicado sobre el Río Sarmiento. Las tareas incluyeron el recambio de soportes de piso y la colocación de nuevos pilotes y vigas, asegurando una base sólida y duradera para quienes lo utilizan diariamente. También se llevaron adelante trabajos de reparación de escalones en el muelle del Museo Domingo F. Sarmiento, un punto de gran afluencia de visitantes.

En materia de iluminación, el equipo municipal avanzó con la recuperación de luminarias en los arroyos Toro y Santa Rosa, con el objetivo de reforzar la visibilidad y brindar mayor tranquilidad en muelles y accesos durante horarios nocturnos.

A su vez, se trabajó en el despeje de la entrada del arroyo Guayracá, donde se retiró un árbol de gran porte que obstruía completamente la navegación, normalizando la circulación para vecinos y navegantes de la zona.

Finalmente, se desarrolló un operativo de corte de pasto y limpieza en el predio de la Escuela N° 8, sobre arroyo Espera, garantizando condiciones adecuadas para el desarrollo de la actividad educativa.

Estas acciones forman parte del trabajo sostenido del Municipio para fortalecer la infraestructura del Delta y acompañar el crecimiento de la comunidad isleña con entornos más seguros, accesibles y cuidados.