Comienza una nueva edición del programa Envión, destinado a jóvenes del Municipio

Vecinos y vecinas de 12 a 21 años pueden formar parte de la propuesta que fomenta el deporte, la salud, la educación, el arte y la cultura. La inscripción se realiza en el Polideportivo Ricardo Gutiérrez de Don Torcuato.

A través del programa Envión, el Municipio de Tigre invita a vecinos y vecinas a participar de diferentes propuestas recreativas y educativas. Se realiza en articulación con la Provincia de Buenos Aires, dirigido a adolescentes y jóvenes de 12 a 21 años que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad social.

La inscripción se lleva adelante en el Polideportivo Ricardo Gutiérrez -Federico Lacroze 890- de la localidad de Don Torcuato. El menor y adulto responsable debe presentar fotocopias de DNI de ambos lados, con domicilio en Tigre.

Cronograma de actividades:

-Inglés: martes 9 h. (mañana) y jueves 15 h. (tarde)

-Ajedrez: jueves 9h. (mañana) y martes 15 h. (tarde)

-Freestyle: viernes 9h. (mañana) y 15 h. (tarde)

-Carpintería: sábado 9 a 12 h.