Comienza una nueva edición del programa Envión, destinado a jóvenes del Municipio
Vecinos y vecinas de 12 a 21 años pueden formar parte de la propuesta que fomenta el deporte, la salud, la educación, el arte y la cultura. La inscripción se realiza en el Polideportivo Ricardo Gutiérrez de Don Torcuato.
A través del programa Envión, el Municipio de Tigre invita a vecinos y vecinas a participar de diferentes propuestas recreativas y educativas. Se realiza en articulación con la Provincia de Buenos Aires, dirigido a adolescentes y jóvenes de 12 a 21 años que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad social.
La inscripción se lleva adelante en el Polideportivo Ricardo Gutiérrez -Federico Lacroze 890- de la localidad de Don Torcuato. El menor y adulto responsable debe presentar fotocopias de DNI de ambos lados, con domicilio en Tigre.
Cronograma de actividades:
-Inglés: martes 9 h. (mañana) y jueves 15 h. (tarde)
-Ajedrez: jueves 9h. (mañana) y martes 15 h. (tarde)
-Freestyle: viernes 9h. (mañana) y 15 h. (tarde)
-Carpintería: sábado 9 a 12 h.