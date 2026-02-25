Juan Andreotti visitó la última etapa de obra del nuevo sector de Internación Pediátrica en el Hospital Provincial Cordero

El Intendente de San Fernando recorrió el área hospitalaria que el Municipio construye junto a la Provincia de Buenos Aires. “Es una obra de las más importantes que tenemos en San Fernando, que cuenta con la última tecnología para cuidar a las niñas y niños. Por eso siempre agradecemos el esfuerzo solidario de los vecinos para que todos tengamos una mejor calidad de vida”, dijo el Intendente.

En el marco de su visita a la obra de la nueva área de Internación Pediátrica con que en poco tiempo más contará el Hospital Provincial Petrona V. de Cordero, el Intendente Juan Andreotti explicó: “Vinimos a recorrer y ver los avances de esta obra que estamos haciendo junto a la Provincia de Buenos Aires, que cuenta con la última tecnología para cuidar a las niñas y niños”.

Y agregó: “Esta terapia es una obra de las más importantes que tenemos en San Fernando, en momentos que son difíciles para el país, y que requiere un esfuerzo muy grande que estamos haciendo todos los vecinos junto a la Provincia para seguir mejorando la calidad y el nivel de la atención de la salud de todos los sanfernandinos y también de otros vecinos de la Región, porque éste es un Hospital Interzonal”.

“Seguiremos avanzando, intentando que todas las obras y todo el esfuerzo que hacemos se refleje en buenos resultados y buenos servicios; por eso siempre agradecemos el esfuerzo solidario de todos los vecinos de San Fernando para que todos tengamos una mejor calidad de vida”, concluyó Juan Andreotti.

En su visita, el Intendente fue acompañando por el Secretario de Salud Marcelo Campos; el Director Ejecutivo del Hospital Interzonal Dr. Juan Delle Donne, y la Secretaria de Obras e Infraestructura Pública, Cecilia Tucat.