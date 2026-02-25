San Isidro recibe la tenencia y administración de inmuebles en casi 50 hectáreas de costa 

La idea es continuar desarrollando su plan costero. Fue anunciado hoy, en un acto que compartieron el intendente Ramón Lanús y el gobernador Axel Kicillof; es un paso fundamental para recuperar y potenciar el acceso público al río de los vecinos. Lo que se recaude en concepto de “canon de ocupación” será reinvertido en la costa. En el mismo evento, el intendente entregó 11 nuevos patrulleros a la Policía Bonaerense destinados a la seguridad del distrito.

El Municipio de San Isidro anunció un acuerdo histórico con la Provincia de Buenos Aires, mediante el cual ésta le delega la tenencia y administración de los inmuebles en 15 parcelas costeras, de unos 500 mil metros cuadrados. Ya existía un antecedente legal de este traspaso, pero este nuevo acuerdo fortalece el marco institucional para que el Municipio pueda avanzar en la implementación del Plan Costero que busca promover una costa integrada, accesible y de calidad para todos los vecinos y quienes la visitan.

El acuerdo fue anunciado este miércoles por el intendente Ramón Lanús y el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en un acto realizado en Roque Saenz Peña y el Río en San Isidro. “Queremos una costa integrada y accesible, con espacios públicos para que todos los vecinos de San Isidro, y quienes nos visitan, puedan disfrutarla”, sostuvo Ramón Lanús. “Este acuerdo es un hito en nuestra visión de recuperar el límite con el río, priorizando el acceso público y la sostenibilidad. San Isidro continúa dando pasos firmes en el plan de revitalización del frente costero, con el objetivo de mejorar el acceso a la costa para todos los vecinos y potenciar el uso del espacio público”, cerró.

El nuevo convenio reglamenta el ordenamiento de ocupaciones precarias en 50 hectáreas que dan al río, desde Paraná hasta Del Barco Centenera, y desde el límite con el Puerto hacia el sur, bajo el concepto de “Costa Abierta”. Al mismo tiempo, protege la costa y otorga al Municipio claridad, capacidad de decisión y herramientas para una planificación a largo plazo. Además, posiciona al Municipio como interlocutor único para los ocupantes de los terrenos, regularizando su uso y ocupación.

Asimismo, la Provincia transfiere al Municipio la facultad exclusiva del cobro del canon de ocupación, que deberá reinvertirlo exclusivamente en espacios de uso público, libre y gratuito. Son recursos que se destinarán directamente al Plan Costero, fomentando la preservación de la costa para uso público, el orden y la inversión en dominios provinciales. Según lo que dicta el convenio, podrán autorizarse usos complementarios como gastronómicos, sanitarios, náuticos, deportivos o culturales, siempre que no se “desnaturalice el carácter” natural de la costa y que éstos usos “sean accesorios, necesarios y proporcionales al aprovechamiento del espacio público”.

El Municipio ya viene ejecutando acciones concretas en el marco del Plan Costero, recuperando hectáreas de costa ocupadas o de acceso restringido para convertirlas en un paseo costero continuo. Ya se puso en valor el Paseo Costero 33 Orientales, en el límite con San Fernando, recuperando más de 5.000 m² de espacio público con zonas recreativas, áreas de esparcimiento, espacios verdes y juegos. Además, se demolieron y parquizaron dos inmuebles en el bajo de Roque Sáenz Peña que funcionaban con permisos precarios desde 1996, incorporando 9.775 m² al dominio público. En septiembre se recuperó otro terreno municipal de 1.400 m² en Alvear y el río, antes ocupado por un gimnasio privado. Por último, se anunció la puesta en valor de la cancha de fútbol lindera a Bosque Alegre y de las instalaciones del Campo de Deportes Municipal N°6, mediante un acuerdo con el CASI.

(*) Más patrulleros para San Isidro

En el evento que compartieron Lanús y Kicillof, el intendente hizo efectiva, además, la entrega de nuevos patrulleros para que la Policía Bonaerense refuerce la seguridad en el distrito.

Se trata de 11 nuevos móviles comprados a través de un Fondo provincial que se suman a los 26 ya entregados en esta gestión. “Ya quedan a disposición de la Policía para reforzar el patrullaje en nuestro distrito y desde el Municipio nos hacemos cargo de su mantenimiento en nuestros talleres y de la nafta. Así nos aseguramos que estén siempre operativas y en condiciones para prevenir y luchar contra el delito. Esto significa más capacidad de respuesta de la Policía en nuestro partido”, detalló Lanús

Estos nuevos patrulleros se complementan con la Patrulla Municipal de San Isidro. En lo que va de la gestión, el Municipio incorporó a ésta, 51 camionetas nuevas: 33 durante 2024 y 18 en 2025.