Malvinas Argentinas fue sede del Pre Ayacucho 2026 y definió a sus representantes

El sábado 21 y domingo 22 de febrero, el municipio de Malvinas Argentinas llevó adelante la instancia local del 46° Certamen Nacional de Canto y Danza Folclórica. El encuentro tuvo lugar en el Auditorio Municipal, donde se vivieron dos jornadas colmadas de talento y tradición.

Se seleccionó a los artistas que representarán al distrito en la ciudad de Ayacucho los días 6 y 7 de marzo, en una nueva edición de uno de los festivales más importantes del país. La convocatoria reunió a cantantes, músicos, bailarines y recitadores que desplegaron todo su potencial artístico sobre el escenario.

En la categoría Solista Vocal resultó ganadora Sonia Aban, acompañada por el músico Francisco Tapia. En Solista de Tango fue seleccionada Malena Rossi, mientras que en Recitador Criollo obtuvo el primer lugar Cristian Cacholattia, junto al músico Matías Paredes. En Tema Inédito fue distinguido Sebastián Zabalza con “Cauce Norte”, acompañado por Daniel Gómez. En Conjunto Vocal, el grupo Arcanos (integrado por Ciliberti Cristian Roberto, Alegre Ariel Hernán, Alegre Diego Adrián, Alegre Leandro Leonel, Ramasco Brian Lionel, Galarce Alejandro Hugo David y Pintos Diego Ezequiel) logró la clasificación.

En danza, la Pareja de Danza Tradicional conformada por Carolina Maldonado y Nahuel Lallana, con los músicos Aníbal Mombiela y Daniel Marcial, obtuvo su pase a la final nacional. También fueron seleccionados Mónica Choque y Pablo Molina en Pareja de Danza Estilizada, y Susana Medina en Solista de Malambo, acompañada por Leónidas Gallegos y Gastón Álvarez. De esta manera, Malvinas Argentinas reafirma su compromiso con la cultura y el acompañamiento a los artistas locales, impulsando su proyección en escenarios de alcance nacional.