Abrieron las inscripciones a las escuelas deportivas de San Isidro

Boxeo, fútbol, vóley, hockey, yoga, taekwondo, tenis y pádel son algunas de las propuestas que se ofrecen en los ocho campos de deportes municipales. Las inscripciones se realizan a través de la plataforma online TESI.

El Municipio de San Isidro, a través de la Subsecretaría de Deportes, informa que desde hoy martes 24 está abierta la inscripción a las escuelas deportivas de todos los campos de deportes, excepto natación cuya inscripción será más adelante.

Para anotarse se debe ingresar a tesi.sanisidro.gob.ar y registrarse como usuario. Las actividades se extienden de marzo a diciembre.

Además, está abierta la inscripción para el Centro de Actividades y Deportes Adaptados (CADA), a partir de los 5 años. Entre las propuestas que brindan están natación adaptada, tenis de mesa, boccia (silla de ruedas), fútbol mixto, taller recreativo y deportivo, taller de neurorrehabilitación, tenis y paratletismo. Las inscripciones son por whatsapp al 11-3181-6102.

Conocé las actividades que se pueden hacer en cada Campo

-Campo Municipal de Deportes N° 1

Dirección: Intendente Neyer 1220 – Beccar. Whatsapp 11 3 151 2987

Actividades: Ajedrez, Boxeo, Fútbol, Gimnasia Artística, Vóley, Handball, Mix Dance, Running, Local Mix, Funcional, Hockey, Memoria y Movimiento, Taekwondo, Yoga.

-Campo Municipal de Deportes N° 2

Dirección: Gurruchaga 2020 – Boulogne. Tel. 11 3691-5075/ 4513-7820

Actividades: Gimnasia Artística, Fútbol, Hockey, Vóley, Básquetbol, Ajedrez, Mix Dance, Local Mix, Memoria y Movimiento, Patín, Tai Chi, Taekwondo, Yoga.

-Campo Municipal de Deportes N° 3

Dirección: Lamadrid 197 – Boulogne. Tel. 11 5053-9424/ 4513-7821

Actividades: Fútbol, Ajedrez, Taekwondo, Memoria y Movimiento, Mix Dance, Yoga, Funcional, Local Mix, Gimnasia Artística.

-Campo Municipal de Deportes N° 4

Dirección: Córdoba 2045 – Martínez. Tel. 4580-9880/81.

Actividades: Fútbol, Gimnasia Artística, Hockey, Vóley, Taekwondo, Memoria y Movimiento, Mix Dance, Local Mix, Yoga, Tai Chi, Ajedrez.

-Campo Municipal de Deportes N° 5

Dirección: Perito Moreno 2500 – Villa Adelina. Tel. 11 4023 8358

Actividades: Gimnasia Artística, Fútbol, Vóley, Hockey, Taekwondo, Memoria y Movimiento, Mix Dance, Yoga, Running, Ajedrez, Local Mix Training, Tai Chi.

-Campo Municipal de Deportes Nº 6

Dirección: Av. del Fomentista e/ Martín y Omar y Roque S. Peña Tel. 45123147/ 1140238343

Actividades: Pádel (prueba niveladora), Tenis (prueba niveladora), Yoga, Mix Dance, Hockey, Fútbol, Running Fit.

-Campo Municipal de Deportes Nº 7

Dirección: Gobernador Arana 2400, Boulogne. Tel: 1124145552

Actividades: Atletismo y Funcional.

-Campo Municipal de Deportes Nº 9

Dirección: Gaetán Gutiérrez 757, Bajo SI. Tel: 11 6705-2856

Actividades: Colonia Náutica Juvenil de invierno.

(*) Para más información, contactarse con: [email protected]