Vecinos y vecinas del Municipio de Tigre disfrutaron de la “Noches de Jazz & Blues” en el HCD

El programa cultural de la gestión local se llevó adelante en el SUM “Alejandra Nardi” del Honorable Concejo Deliberante. El objetivo es acercar la cultura popular para el disfrute de la comunidad.

El ciclo del Municipio de Tigre “Noches de Jazz & Blues” se llevó adelante en el SUM “Alejandra Nardi” del Honorable Concejo Deliberante (HCD). Vecinos y vecinas disfrutaron de forma libre y gratuita del show de “Rusconi Organ Trío”.

Su propósito es brindar un escenario de calidad a los artistas locales para que presenten su destreza músical y puedan tener un momento ameno y de encuentro.

Para más información, comunicarse con la Subsecretaría de Cultura del Municipio al 5282-7557. O por redes sociales: Facebook @Tigre.Cultura e Instagram @Cultura.Tigre.