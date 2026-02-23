Impactante incendio en el predio de Norlog y rápida respuesta del sistema de Protección Ciudadana de Tigre

El espacio de logística se encuentra en la localidad de Benavídez: varias naves se prendieron fuego y esto requirió un importante operativo que incluyó a agentes de Defensa Civil, médicos del SET, bomberos voluntarios, Tránsito y personal del COT.

Un incendio de gran magnitud quedó registrado a través de las cámaras municipales del Centro de Operaciones Tigre (COT) en el predio de la logística Norlog: varias naves de distintas empresas se vieron afectadas.

El aviso sobre lo sucedido se dio a primeras horas de la tarde a través de un llamado telefónico: los agentes de la central pusieron en marcha el operativo correspondiente de Protección Ciudadana para acudir al lugar inmediatamente.

Arribaron a la escena bomberos voluntarios de Benavídez -con apoyo de diversos cuarteles del territorio y Municipios aledaños- y agentes del COT, con drones de monitoreo y el móvil de Comando de Operaciones de Emergencias Municipales (COEM). También, estuvieron presentes Tránsito, Defensa Civil y médicos del Sistema de Emergencias Tigre (SET) que brindaron asistencia a los evacuados, quienes no debieron ser trasladados ya que no presentaron heridas.

Prestaron servicio varias dotaciones de brigadistas, quienes confirmaron que las llamas tuvieron un gran alcance y afectaron varios depósitos, entre ellos depósitos de vinos y productos importados.

El Municipio de Tigre cuenta con más de 130 móviles con los que patrulla en forma permanente las calles y vías navegables del distrito. Además, tiene más de 2.300 cámaras de seguridad distribuidas en la ciudad, con las que monitorea hechos delictivos, accidentes de tránsito y cualquier otra acción que altere el orden.