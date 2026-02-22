Hechos delictivos y de seguridad en Tigre

En Tigre centro, el COT detuvo a un individuo que ingresó a un domicilio a plena luz del día para robar. Violencia de género: agredió físicamente a la madre de su hijo y fue detenido por el COT en Don Torcuato

Un individuo quedó detenido luego de ingresar trepando a un domicilio ajeno a plena luz del día. El operativo quedó registrado por el sistema de videovigilancia del Centro de Operaciones Tigre (COT) y el sospechoso fue puesto a disposición de la Justicia.

Todo ocurrió a primera hora de la mañana. Una vecina alertó -mediante un llamado- que el sujeto había entrado al hogar a través de una medianera lindera al edificio.

Los agentes de la central activaron el protocolo correspondiente. De manera inmediata, móviles del COT y efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires arribaron al lugar.

Al llegar a la escena, las fuerzas de seguridad redujeron al individuo y lo trasladaron a la comisaría, donde quedó a disposición de la Justicia.

El Municipio de Tigre cuenta con más de 130 móviles con los que patrulla en forma permanente las calles y vías navegables del distrito. Además, tiene más de 2.300 cámaras de seguridad distribuidas en la ciudad, con las que monitorea hechos delictivos, accidentes de tránsito y cualquier otra acción que altere el orden.

En Don Torcuato, un sujeto fue detenido por el Centro de Operaciones Tigre (COT) luego de agredir físicamente a la madre de su hijo. El hecho de violencia de género fue registrado por la cámaras de videovigilancia de la ciudad.

Todo ocurrió en horas de la madrugada: el domo de seguridad -ubicado en la intersección de las calles Posada y Lugones- registró la agresión del individuo hacia la mujer, quien se encontraba con su hijo. De manera inmediata, los agentes dieron aviso al móvil más cercano y se puso en marcha el protocolo de protección a la víctima.

En las imágenes se observa al agresor pegándole a la mujer y agarrando al menor por la fuerza. Personal del Centro de Operaciones Tigre dio seguimiento al sujeto, quien se ocultó en un domicilio y posteriormente, con el apoyo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, se logró su detención. Fue trasladado a comisaría y quedó a disposición de la Justicia.

Si sufrís violencia de género, o conocés a alguien que necesite ayuda, comunicate a la línea 144 las 24 hs, durante los 365 días del año.