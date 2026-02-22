El Vacunatorio Móvil recorrerá los jardines municipales de Tigre y Don Torcuato

Esto se dará entre el 23 y 27 de febrero en los espacios educativos que se encuentran en las diferentes localidades. Se aplicarán vacunas de calendario y se debe asistir con libreta sanitaria.

Con el objetivo de continuar descentralizando la salud, el Vacunatorio Móvil del Municipio de Tigre recorrerá los jardines maternales ubicados en Sáenz Peña 875, en el centro de la ciudad; y Padre Barruete 2522, en Don Torcuato. Se trata de una política sanitaria local itinerante y que permite el acceso a la salud a toda la comunidad.

El cronograma será el siguiente:

-Lunes 23 de febrero de 11 a 15h: Jardín Municipal de Tigre centro

-Martes 24 de febrero de 11 a 15h: Jardín Municipal de Tigre centro

-Miércoles 25 de febrero de 11 a 15h: Jardín Municipal de Don Torcuato

-Jueves 26 de febrero de 11 a 15h: Jardín Municipal de Don Torcuato

-Viernes 27 de febrero de 11 a 15h: Jardín Municipal de Don Torcuato

Los interesados deben concurrir con libreta sanitaria. Solo se aplicarán vacunas de calendario.

Cabe destacar que el Municipio de Tigre cuenta con un total de 24 vacunatorios en todo el territorio y, además, lleva adelante operativos de refuerzo que tienen como objetivo llegar a la comunidad que por diversos motivos no pueden acercarse a los centros médicos.

Para más información, los vecinos pueden comunicarse con el área de Salud a través de sus redes sociales, Facebook: Salud Tigre, Twitter e Instagram: @salud_tigre.