Platense Avanza

Por: Oscar Tineo

Despacito y en silencio el calamar de Zunino se coloca 5º en la zona A y por ahora esta dentro de los clasificados para disputar un reducido.

Todos hablaban de ir a Boca y sacar “un buen resultado”, lo que equivale a decir, tratemos de no perder.

La realidad nos muestra que, sin colgarse del travesaño, le jugó de igual a igual al Boca de Paredes y Cía.

Ver esto en Platense da para ser optimistas, pues sumamos 8 unidades en 5 fechas con un equipo que necesita tiempo para un funcionamiento mas aceitado.

Ayer la cancha era una caldera, los tipos no dejan de cantar y arrancan una hora antes del partido y siguen hasta ya terminado el mismo. Decimos esto para valorar el carácter de nuestro plantel.

De los nuestros ninguno bajó la guardia, lo que nos indica que a pesar de la salida de varios jugadores claves del Platense Campeón, la mística de jugar en escenarios tremendamente adversos continua.

Se va armando el grupo, de a poco se irán conociendo dentro de la cancha, mientras tanto cosecharon 2 triunfos, dos empates y una sola derrota. Jugaron tres de visitante, dos en el interior y con un grande, si evaluamos este tramo del torneo hubiésemos pensado que el fixture no era el mas accesible,

Sin embargo, cada encuentro fue un examen para algunas individuales que superaron las expectativas. Pocos conocíamos a un tal Amarfil, Gauto, Raggio, otros sorprenden gratamente como Borgogno, Bussio (que nunca piso la bombonera) dio la talla, como para dar solo unos ejemplos.

Seguir teniendo paciencia es lo mas aconsejable, sabiendo que Zunino repitió equipo luego de una derrota y el desempeño brindado por el equipo le dio la razón.

Estamos convencidos que Platense es un club que aun esta volviendo de una etapa oscura que nos relegó mas de dos décadas, ser agradecidos por lo que se logró es un acto de amor.

Un club que merece apoyo de todos, ayudando a seguir en Primera, saliendo de los puestos de bajos promedios, pudiendo vender un par de jugadores propios por temporada y reponerlos sabiendo buscar dentro o fuera del país.

Pronto se verán las nuevas torres con una iluminación digna de los grandes estadios. Las instalaciones se remodelan con criterio para un uso integral hacia el futuro.

Nadie nos regaló nada, todo es fruto de la constancia de una gestión con dedicación. Somos pocos los que tenemos el privilegio de concurrir de visitante y escuchar de quienes nos reciben decir: “Muy bien Platense, que increíble como están hoy”.

Soy socio, soy parte de la familia calamar, tengo el orgullo de tener mi familia con sentido de pertenencia, se que Platense está ante todo… lo demás es cotillón.