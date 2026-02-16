En el Delta, el Municipio continúa fortaleciendo la infraestructura con nuevas obras

El Gobierno local desarrolla trabajos en distintos puntos del territorio de Islas. Se realizaron mejoras en muelles públicos, puentes, accesos a centros de salud y amarras, junto con tareas de reparación del alumbrado público, entre otras intervenciones.

En el Delta de Tigre, el Municipio llevó adelante nuevas obras de mantenimiento, reparación y puesta en valor en diversos sectores estratégicos, con acciones orientadas a garantizar la seguridad, la accesibilidad y la conectividad de los vecinos y vecinas; así como el correcto funcionamiento de los servicios esenciales y la circulación segura por las vías navegables.

En ese marco, la gestión realizó la reparación integral del muelle público del CAFyS de Salud Tigre, ubicado sobre el Río Capitán. Las tareas contemplaron el refuerzo de la estructura y el recambio de maderas, garantizando un acceso seguro y ágil para los vecinos y vecinas que asisten diariamente al centro sanitario.

Por otro lado, se llevó adelante un operativo de reparación y normalización de luminarias en el Arroyo Antequera, con trabajos orientados a reforzar la iluminación y brindar mayor seguridad en horarios nocturnos.

Asimismo, se ejecutaron tareas de mantenimiento y puesta en valor en el muelle público “El Carlín”, sobre el Río Sarmiento, donde se reforzó la estructura y se verificó el estado general de las maderas para asegurar un embarque y desembarque sin riesgos. En la misma línea, se efectuaron intervenciones en el muelle público “La Mami”, ubicado sobre el Arroyo Espera, mejorando las condiciones de uno de los principales puntos de acceso y encuentro de la comunidad isleña.

En materia de infraestructura vial, el Municipio concretó una reparación integral del puente público sobre el Arroyo Dorado. Los trabajos incluyeron la colocación de nuevos piquetes, pasamanos y balustros, además de un embarrillamiento con entre barandas para reforzar la firmeza y seguridad de la estructura. A su vez, finalizó la construcción a nuevo del puente peatonal sobre el Arroyo Marchini, una obra que reemplaza a la anterior y mejora significativamente la conectividad en la zona.

Finalmente, se llevaron adelante mejoras en las amarras públicas “Hugo del Carril”, donde se fabricó e instaló una nueva puerta para el sector de baños, optimizando las condiciones de uso de este espacio público.

Estas acciones forman parte del trabajo sostenido del Municipio para fortalecer la infraestructura del Delta y dar respuesta a las necesidades cotidianas de los vecinos y vecinas, promoviendo entornos más seguros, accesibles y cuidados en cada arroyo.