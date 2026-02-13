Ante una nueva etapa en el PJ…

Solicitada:

Ponemos en alerta al conjunto de afiliados del partido justicialista bonaerense del distrito de Tigre por las graves acciones de intromisión en la vida interna del partido por parte de organizaciones políticas ajenas a nuestro partido.

Presiones mediáticas que se expresan con notas donde dan cuenta que la Junta Electoral estaría evaluando impugnar nuestra lista por supuesta participación en procesos electorales nacionales, son operaciones de baja estofa a las que ya estamos acostumbrados.

Recientemente patrullas de control ideológico,conformadas por integrantes de partidos ajenos a la interna peronista, están hostigando a aquellos afiliados que avalaron nuestra lista tratando de poner en duda la verosimilitud de las firmas presentadas.

Reiteramos que no vamos a admitir que se menoscabe nuestro derecho a la participación democrática, hemos adherido a la lista provincial unificada, nos convoca el llamado a la unidad formulado por el gobernador Axel Kicillof, encabezando una nueva etapa de recomposición de nuestra fuerza politica.

Como lo venimos ratificando desde la 2023, vemos necesario un análisis de las causas de la derrota a nivel nacional, un profundo debate sobre la coyuntura y las tareas de esta etapa y favorecer los mecanismos de democracia interna.

Tigre, 13 de Febrero de 2026.

LISTA CELESTE Y BLANCA

JUSTICIA SOCIAL EN TIGRE

Mario Zamora Ricardo F. PAEZ

candidato apoderado