Vicente López celebra San Valentin y el fin de semana largo con propuestas gastronómicas, shows en vivo y costa 100% peatonal

Este fin de semana largo, el municipio se prepara para vivir la celebración del Día de los Enamorados con propuestas especiales en los comercios locales y el Paseo de la Costa habilitado exclusivamente para peatones.

El sábado 14 de febrero, en el marco de San Valentín, vecinos y visitantes podrán disfrutar de descuentos, promociones especiales, menús diseñados para compartir y shows en vivo en distintos locales del partido. A través de la iniciativa “Tu cita en Vicente López”, numerosos locales gastronómicos se suman a esta jornada para celebrar el amor y seguir fortaleciendo el comercio local.

Entre las propuestas destacadas, en Villa Martelli, ADRISKA Pastelería brindará promos especiales de brunch y merienda para compartir; en Munro, II Fungo ofrecerá show en vivo y un menú pensado para enamorarse; en Florida, Zana Bistró & Tienda Natural propone un menú por pasos, con opción vegana y sin TACC, ideal para disfrutar en pareja; en Olivos, Le Chêne presenta una experiencia gastronómica completa con menú especial para dos; y en Vicente López, Cut Resto invita a celebrar con un plato del día especialmente diseñado para la ocasión. Además, participan muchos otros comercios del distrito con descuentos, promociones y actividades especiales.

En simultáneo, por el fin de semana largo de cuatro días, el Paseo de la Costa permanecerá cerrado al tránsito vehicular desde el viernes 13 a las 19 horas hasta el miércoles 18 a las 7.30 horas, convirtiéndose en un espacio 100% peatonal. De esta manera, los vecinos podrán disfrutar de la costa caminando, andando en bicicleta, paseando con sus animales de compañía o practicando deportes, siempre respetando las normas de convivencia y cuidando la naturaleza.

En cuanto a los servicios municipales, el lunes 16 y martes 17 de febrero habrá recolección nocturna de residuos sin modificaciones. También funcionarán con normalidad la recolección de montículos y el servicio de contenedores. El programa Día Verde también operará de manera habitual: el lunes en Florida y el martes en Olivos.

Para mayor información sobre las propuestas del sábado, los vecinos pueden acceder al siguiente link: https://www.vicentelopez.gov.ar/san-valentin-en-vl