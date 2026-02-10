Naturgy firma convenios con municipalidades para evitar accidentes en la red de gas

Como parte del compromiso del cuidado de la red de distribución de gas, Naturgy Argentina firmó nuevos convenios con las municipalidades de Salta y San Lorenzo, en la provincia de Salta; tal como viene haciéndolo en los distritos bonaerenses donde Naturgy presta el servicio a la provincia de Buenos Aires.

Según lo acordado con cada uno de los municipios, Naturgy le brindará a las empresas que operan en cada distrito todas las instrucciones y recomendaciones para tareas de excavación y movimiento de suelo en la vía pública y entregará una guía para los trabajos realizados en proximidad de las tuberías conductoras de gas.

Por su parte, los municipios se comprometen a solicitar, a toda empresa que realice obras en la vía pública dentro de su jurisdicción, la presentación de copias de planos de las redes y/o gasoductos proporcionados por la Distribuidora, copias de las notificaciones presentadas ante la Distribuidora por dicha empresa acerca de la realización de los sondeos previos tendientes a ubicar las instalaciones sobre la base de los planos proporcionados y del inicio efectivo de las obras, y una declaración jurada en la que manifiesten su compromiso de realizar los sondeos previos para determinar si existe necesidad de efectuar remociones. Además, deberán notificar que están en conocimiento del Plan de Prevención de Daños implementado por Naturgy y dar cumplimiento a las leyes vigentes sobre la realización de obras en la vía pública.

¿De qué se trata el Plan de Prevención de Daños de Naturgy Argentina?

Es una herramienta que permite prevenir accidentes con la red de gas subterránea y su utilización es una responsabilidad compartida que requiere el compromiso de todos: empresas, trabajadores y ciudadanos.

El programa incluye instrucciones y referencias específicas sobre las tareas de excavación, voladura, perforación, construcción de túneles, relleno, remoción de estructuras sobre el terreno por medios de explosivos o medios mecánicos, y otras operaciones de movimiento del suelo.