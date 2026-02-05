Para una mejor circulación de peatones, se extienden las obras de veredas en Tigre centro

El Municipio continúa con las labores en diversas intersección con la Av. Cazón, con el propósito de brindar una mejor calidad a los vecinos que transitan por la zona.

Frente a la gran afluencia de vecinos y vecinas que transitan por la Av. Cazón – en el centro de la ciudad – el Municipio de Tigre continúa adelante con obras de nuevas veredas y rampas para personas con discapacidad.

Dichas tareas se realizan en varias intersecciones de calles, que se conectan con Av. Cazón para mejorar la circulación de la comunidad.

Estos trabajos se complementan a otros vinculados con la colocación de nueva cartelería y tareas de pintura en cordones y sendas peatonales.

Este Plan de Veredas del Municipio de Tigre viene a mejorar la circulación peatonal, la seguridad y la calidad de vida de los vecinos, facilitando el acceso a paradas de colectivo y centros comerciales, como así también el embellecimiento de los barrios.