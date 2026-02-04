“San Isidro está viviendo una transformación profunda en sus espacios públicos”

Lo dijo el intendente de San Isidro Ramón Lanús, quien destacó la transformación que su gestión está llevando adelante en materia de espacios públicos, elemento central para mejorar la calidad de vida y el disfrute de todos los vecinos.

“Las ciudades vibran en los espacios públicos y si tienen buena calidad se disfruta más”, afirmó Lanús. En esa línea, subrayó que uno de los lugares “más lindos de San Isidro es la costa”, donde el Municipio está trabajando para recuperar terrenos para el uso público. También comparó el Golf de Villa Adelina con “los mejores parques del mundo”.

Durante 2025, la gestión de Ramón Lanús finalizó 470 repavimentaciones, arregló 21.000 mts2 de veredas y plantó 4.200 nuevos árboles. A su vez, culminaron dos transformaciones clave en Av Rolón y Fleming para mejorar la circulación y la vida comercial. “Estamos renovando parques y plazas. Ya inauguramos plaza Olazabal, la plazoleta Madre Teresa, Parque Costero 33 Orientales, Plaza General Manuel Belgrano, El Campito”, destacó.

Lanús explicó que esta recuperación y modernización del espacio público no es una acción aislada, sino parte de una estrategia integral que incluye seguridad, modernización de la gestión y una fuerte inversión en salud.

“En dos años podemos mostrar un municipio que se hizo cargo de la seguridad”, señaló Lanús, detallando que se incorporaron 2100 camaras de videovigilancia con la última tecnología, 50 patrullas nuevas y 150 agentes que cumplen funciones de policía de barrio, permitiendo una respuesta rápida y cercana ante cualquier situación.

En paralelo, la modernización de la gestión avanza a pasos firmes: “Todas las habilitaciones ya son online y próximamente todos los permisos de obra se harán de forma digital”, explicó el intendente. “Modernizar la gestión municipal no solo es ser más eficiente en el funcionamiento interno de la administración, sino entender que el Municipio es un servicio y cada uno de los empleados municipales somos servidores públicos y tenemos que facilitarle las cosas a la gente de la mano de la tecnología”.

Respecto al sistema de salud, Lanús destacó la inversión realizada en el Hospital Central, que no recibía mejoras de envergadura desde su inauguración hace 20 años: “El equipamiento que incorporamos en quirófano el año pasado es equivalente a las mejores clínicas de la Argentina” y anunció que “estamos por empezar a refaccionar y remodelar todas las habitaciones”. “Quiero que San Isidro vuelva a tener un sistema de salud que sea un orgullo para todos”, afirmó.

En materia educativa, el intendente planteó la necesidad de un debate profundo: “El desafío más grande de la Argentina es la Educación. Tenemos que tratar de recuperar el esfuerzo y el mérito”. El Municipio tiene responsabilidad en el nivel inicial, donde se amplió la oferta educativa en jardines municipales, con doble jornada y nuevas salas de 2.

Finalmente, el intendente reflexionó sobre los desafíos sociales más profundos del conurbano “El desafío más grande que tiene la Provincia de Buenos Aires es el deterioro social. En los barrios humildes hay chicos con falta de proyectos de vida y familias rotas que construyen su identidad a partir del consumo problemático y la violencia”, cerró.