En Don Torcuato, Julio Zamora recorrió obras de infraestructura edilicia en la Escuela Primaria N°42

El Municipio de Tigre lleva adelante la remodelación a nuevo de los módulos sanitarios ya existentes. Además, se efectúan labores de pintura en todo el interior del edificio.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, recorrió la Escuela Primaria N°42, ubicada en la intersección de Avenida del Golf y Sussini, en Don Torcuato. Estas labores tienen como objetivo continuar mejorando la calidad educativa de todos los estudiantes que concurren al espacio.

Con fondos propios, el Gobierno local se encuentra renovando los módulos de baño ya existentes. A su vez, también se realizarán labores de pintura en todo el interior del espacio educativo.

Cabe destacar que el Municipio se encuentra trabajando en diferentes escuelas de Tigre durante el receso de verano.

Estas tareas tienen como finalidad poder garantizar un comienzo de ciclo lectivo con las mejores condiciones edilicias en los distintos espacios escolares.