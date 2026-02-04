El Teatro Municipal Pepe Soriano abrió su agenda para el mes de febrero
El espacio cultural del Municipio de Tigre ya tiene obras confirmadas para el primer fin de semana del segundo mes del año. Los interesados pueden retirar las entradas de forma libre y gratuita con su DNI radicado en el partido.
El Gobierno local continúa con la temporada de verano en el Teatro Municipal Pepe Soriano de Benavídez. Del jueves 5 al domingo 8 de febrero la comunidad puede disfrutar de shows de calidad y para toda la familia.
El cronograma de espectáculos será el siguiente:
-Jueves 5 a las 20:30h – “Tributo a Ráfaga” (Música)
-Viernes 6 a partir de las 21h – “Humorísimas” (Teatro)
-Sábado 7 desde las 21h – “A Viva Voce” (Música)
-Domingo 8 a las 17h – “Los Mellis” (Infantil)
La boletería del recinto, ubicado en la calle Ituzaingó 2950, se encuentra abierta con su horario de verano. De lunes a jueves de 10 a 16h y los viernes de 15 a 20:30h.
Todos los vecinos y vecinas que deseen concurrir a alguna obra deberán acercarse al teatro para retirar su entrada de forma totalmente libre y gratuita. El único requisito es presentar su DNI con domicilio en Tigre.
Para más información sobre las siguientes fechas, consultar las redes sociales del área de Cultura: Facebook @Tigre.Cultura e Instagram @Cultura.Tigre.