Hurtó la bicicleta de una vecina y fue detenido inmediatamente por el COT

Las cámaras del Centro de Operaciones Tigre dieron seguimiento a la huída del sujeto y lo interceptaron luego de cometer el ilícito. El operativo se llevó adelante de manera articulada con efectivos de la Policía de Buenos Aires.

En Tigre centro, un hombre fue detenido por el COT tras hurtar la bicicleta de una mujer y quedar registrado a través del sistema de videovigilancia del Municipio de Tigre. Las cámaras fueron cruciales en la resolución del hecho.

El suceso ocurrió en horas de la mañana y fue alertado por los operadores de la base de monitoreo municipal. Rápidamente, los agentes activaron el operativo correspondiente.

Desde el COT, dieron seguimiento a la fuga del delincuente y, en un operativo mancomunado con la Policía de la Provincia de Buenos Aires, redujeron al sospechoso que se dio a la fuga por la calle Marabotto. Fue trasladado a comisaría y puesto a disposición de la Justicia.

El Municipio de Tigre cuenta con más de 130 móviles con los que patrulla en forma permanente las calles y vías navegables del distrito. Además, tiene más de 2.000 cámaras de seguridad distribuidas en la ciudad, con las que monitorea hechos delictivos, accidentes de tránsito y cualquier otra acción que altere el orden.