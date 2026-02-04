José C. Paz presente en la conformación de la Red Ciudades del Aprendizaje de Colombia

El Senador Provincial e Intendente en uso de licencia DHC Mario Ishii, en su rol de Vicepresidente de la Red Latinoamericana de Unesco, participó de la conformación de la Red Ciudades del Aprendizaje de Colombia llevada a cabo en la Ciudad de Medellín.

Este es un paso fundamental para la organización y el trabajo conjunto de las 9 Ciudades que hasta ahora forman parte del Programa desde 2017: Bogotá, Envigado, Tunja, Rionegro, Manizales, La Estrella, Barranquilla, Quibdó, Chía y la Ciudad anfitriona, siguiendo los principios que manifiesta la UNESCO resumidos en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, expresados en la Agenda 2030.

“Este paso tan esperado, se da en el marco del seguimiento de las buenas prácticas de las Redes de Argentina y México que son modelo y referencia en muchos puntos de la región, y que acompañaron el momento”, sostienen desde el Municipio.

El acto tuvo lugar en Espacio N, un centro público de innovación, ciencia y tecnología que son prioridades de gestión en las políticas de la Ciudad.

Contó con la presencia del Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez; el Coordinador General de la Red Mundial Ciudades del Aprendizaje, Dr. Raúl Valdés Cotera; la Presidenta de la Red Latinoamericana, Milena Quiroga; el DHC Mario Ishii en su rol de Vicepresidente de la Red Latinoamericana; el Secretario Ejecutivo de la Red Latinoamericana, el Presidente de la Red Argentina, Dr. Daniel Passerini y Alcaldes de la Red de Colombia.

De esta manera la Red Latinoamericana continúa expandiéndose y consolidando lazos de cooperación en la construcción de modelos de ciudad sostenibles, dónde las posibilidades de aprendizaje sean inclusivas y perdurables a lo largo de la vida.