Avanzan las obras de ampliación y modernización en la escuela Manuel Dorrego

La intendenta Soledad Martínez recorrió los avances de la etapa final de renovación en la Escuela Primaria Municipal Manuel Dorrego, ubicada en Florida Oeste, una mejora que permitirá acompañar la implementación de la jornada completa para sus alumnos, con la mejor infraestructura para el aprendizaje y la enseñanza.

En ese sentido, la jornada completa en todos los cursos permitirá duplicar las horas de aprendizaje y reforzar los contenidos en materias fundamentales como lengua y matemática, además de potenciar el trabajo en ciencia, tecnología, robótica, programación e inglés.

La obra inició en agosto del año pasado y actualmente se están realizando las tareas finales de terminaciones. Los trabajos incluyeron la ampliación de la cocina y las oficinas administrativas, la reforma integral de la sala de maestros, dirección, secretaría y baños de planta baja, además de la renovación de pisos, techos e instalaciones de servicios. También se llevaron adelante trabajos de pintura en áreas comunes de todos los niveles del edificio.

Además, se incorporó nuevo equipamiento para la cocina, permitiendo poder cocinar los almuerzos y colaciones de más de 380 alumnos, para que disfruten de alimentos saludables.

En 2025, el municipio lanzó “Escuelas sin sellos”, una nueva iniciativa de alimentación saludable en las escuelas y jardines municipales. El objetivo es reemplazar los alimentos ultraprocesados y envasados por comidas caseras, sin exceso de azúcar, grasas, calorías ni sodio, elaboradas en las propias instituciones educativas.

“De esta manera, Vicente López continúa impulsando su plan integral de mejoras edilicias que alcanza a más de 20 instituciones educativas municipales, para que los alumnos estudien en espacios cómodos y modernos en todas las escuelas”, sostienen fuentes locales.