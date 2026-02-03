El desafío para mejorar la atención integral de quienes transitan el cáncer

Desde la Unión Internacional para el Control del Cáncer se impulsa por segundo año la campaña “Unidos por lo Único”, referida a la necesidad de un enfoque de los sistemas de salud centrado en las personas, junto a sus familias, cuidadores y comunidades.

En todo el mundo, y también en la Argentina, diversos sitios emblemáticos se iluminarán el miércoles de naranja, para generar conciencia en la población.

Con el respaldo de organizaciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Unión Internacional contra el Cáncer (UICC), se conmemora el 4 de febrero la 26º edición del Día Mundial contra el Cáncer para visibilizar, sensibilizar y generar conciencia sobre esta enfermedad que produce 10 millones de muertes por año, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Al respecto, la Unión Internacional para el Control del Cáncer (UICC) continúa con el segundo año de la campaña 2025-2027 “Unidos por lo único” con un enfoque centrado en las personas para la atención oncológica. Este enfoque busca situar a las personas, las familias y las comunidades en el centro de los sistemas de salud. Esto implica no solo tratar la enfermedad, sino adoptar las perspectivas y experiencias de las personas, los cuidadores, las familias y las comunidades como participantes y beneficiarios de sistemas de salud confiables que responden a sus necesidades y preferencias de manera integral.

En apoyo a esta iniciativa, en todo el mundo y también en nuestro país, diversos sitios emblemáticos se iluminarán de naranja, para generar conciencia en la población.

“Fundación SALES, socio activo de la UICC participa en esta campaña para generar conciencia y así interpelar a las autoridades responsables de los sistemas de salud y a la población en general”, destaca el doctor José María Candioti, presidente de la fundación. Y agrega: “SALES apoya desde hace más de tres décadas la investigación de científicos del CONICET, con resultados que han logrado el reconocimiento internacional”.

“Además, desde hace 27 años, la iniciativa Cáncer con Ciencia brinda apoyo a través de los talleres gratuitos del Programa de Autocuidado, a pacientes, familiares y cuidadores. Es por ello que acompañamos esta nueva iniciativa de la UICC, que busca identificar a través de las personas afectadas, las deficiencias de los sistemas de atención y lo que realmente funciona en la práctica, en diferentes entornos”.

(*) Demandas

Desde la UICC se realiza un llamamiento a los gobiernos, organizaciones e instituciones sociales para que se cumpla en oncología con una atención centrada en las personas.

Los servicios de salud que priorizan al individuo en lugar de la enfermedad no son un concepto nuevo, y han demostrado ser un medio eficaz para mejorar los resultados en salud y la experiencia de las personas que transitan el cáncer.

No obstante, existen barreras que impiden la implementación de este enfoque: falta de voluntad política, presiones financieras, limitaciones de recursos, formación y educación insuficientes, resistencia al cambio y desigualdades sistémicas.

La participación activa de las personas con cáncer en la configuración de los servicios, y la reorientación de las políticas sanitarias es fundamental para crear un sistema sanitario compasivo, humanizador y empoderador. Un sistema no puede responder a las necesidades de las personas afectadas por el cáncer si no se crea en colaboración con ellas.

Paralelamente, se pide una reconfiguración de los sistemas de salud a nivel nacional, asegurando una financiación adecuada y sostenible.

Por otra parte, será importante una educación y formación para preparar al personal de salud en la implementación de modelos de atención oncológica colaborativos y holísticos. Por último, un acceso equitativo para que sea posible brindar una atención que respete las necesidades y valores de un individuo.