Se avanza con las obras en el cruce de Centenario y Márquez para mejorar el tránsito

El Municipio inició una segunda etapa para sumar carriles de giro, ampliar la calzada y reducir aún más los tiempos de espera en una de las intersecciones más congestionadas del distrito.

El Municipio de San Isidro dio inicio a la segunda etapa de obras de reordenamiento vial en la intersección de las avenidas Centenario y Márquez, con el objetivo de optimizar los flujos vehiculares y reducir significativamente los tiempos de espera.

Luego de la primera etapa realizada en julio de 2025 -durante las vacaciones de invierno-, que incluyó la incorporación de un carril adicional de giro desde Márquez hacia Centenario, la ampliación de la bocacalle de Av. Santa Fe y la construcción de una senda peatonal elevada, se logró reducir el tiempo promedio de espera en el giro desde Márquez de 6 minutos a 2,5 minutos.

En esta segunda etapa, que se realiza también en vacaciones pero de verano, se ejecutarán las siguientes intervenciones principales: la construcción de un segundo carril de giro desde Av. Santa Fe hacia Av. Márquez; la demolición parcial del cordón separador central para ganar espacio; y la ampliación de la calzada en sentido hacia Vicente López.

Duración y afectaciones al tránsito

Las obras se extenderán por aproximadamente 20 días y se realizan en verano precisamente para aprovechar la menor circulación vehicular. Durante este período será necesario un corte total del giro desde Av. Márquez hacia Av. Santa Fe (sentido Vicente López). Como alternativa se podrán utilizar los carriles centrales de Márquez para realizar el giro. También habrán cortes parciales en el sector central de Av. Santa Fe (no se prevén desvíos).

En todo momento habrá agentes de tránsito presentes coordinando la circulación y cartelería clara con las indicaciones correspondientes.

Por qué es clave esta intersección

El cruce de Centenario y Márquez constituye uno de los puntos de mayor conflictividad vial del distrito: concentra un alto caudal de vehículos particulares, múltiples líneas de colectivos y una importante circulación peatonal, especialmente por su cercanía a las vías del Ferrocarril Mitre.

Con estas dos etapas de intervención planificadas en períodos de menor circulación, el Municipio busca mejorar la seguridad vial, agilizar el tránsito y jerarquizar el espacio peatonal en una de las intersecciones más transitadas de San Isidro.