Estoy grande, ¿Y QUÉ?

¡El nuevo show de Maya Landesman!

“ESTOY GRANDE, Y QUE?” es la nueva propuesta humorística de la comediante Maya Landesman. Con su estilo desfachatado y enérgico, Maya tiene un gran recorrido en el género stand up comedy. En este show, ella reflexiona acerca de lo que significa crecer. Porque no hay manuales para ser adulto y cada uno lo es a su manera.

Un show que confirma que estar grande puede ser muy divertido.

FICHA TECNICA:

Textos: Maya Landesman @mayalandes

Dirección: Dalia Gutmann @daliagutmann

Producción Ejecutiva: Gabriela Alfonzo @galu_producer

Administración y Programación: Mariana Birman @mariana.birman

Coach Corporal y Vocal: Paula Silberstein @silbersteinpaula

Producción General: CHIAKU SRL @chiakuproducciones

AGENDA FEBRERO

SABADO 07 de febrero 21hs – ACTUARTE STUDIO TIGRE

Entradas en: @actuartestudio