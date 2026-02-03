Estoy grande, ¿Y QUÉ?
¡El nuevo show de Maya Landesman!
“ESTOY GRANDE, Y QUE?” es la nueva propuesta humorística de la comediante Maya Landesman. Con su estilo desfachatado y enérgico, Maya tiene un gran recorrido en el género stand up comedy. En este show, ella reflexiona acerca de lo que significa crecer. Porque no hay manuales para ser adulto y cada uno lo es a su manera.
Un show que confirma que estar grande puede ser muy divertido.
FICHA TECNICA:
Textos: Maya Landesman @mayalandes
Dirección: Dalia Gutmann @daliagutmann
Producción Ejecutiva: Gabriela Alfonzo @galu_producer
Administración y Programación: Mariana Birman @mariana.birman
Coach Corporal y Vocal: Paula Silberstein @silbersteinpaula
Producción General: CHIAKU SRL @chiakuproducciones
AGENDA FEBRERO
SABADO 07 de febrero 21hs – ACTUARTE STUDIO TIGRE
Entradas en: @actuartestudio