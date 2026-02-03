El Programa de Asistencia al Deporte Infantil realizó más de 4.900 controles médicos en instituciones de Tigre durante 2025  

La iniciativa del Municipio llevó a cabo diversos operativos a niños y niñas en más de 125 entidades del distrito. Además se aplicaron más de 2000 dosis de vacunas de calendario y la firma de libretas de ANSES, garantizando el acceso a la salud y el acompañamiento a las familias.

En el 2025, el Gobierno local realizó más de 4900 controles médicos en más de 125 espacios entre merenderos y clubes de barrio en diferentes localidades del partido, mediante el Programa de Asistencia al Deporte Infantil (PADI). El objetivo de estas actividades es acercar la salud al territorio para vecinos y vecinas.

La propuesta itinerante prevé mediciones de peso y talla, análisis de parámetros de desarrollo de edad, tensión arterial, columna vertebral, postural y apoyos. Además, incluye el control de calendario de vacunas y la aplicación de faltantes, así como la firma de la libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH), en los menores beneficiados con tal asistencia nacional.

Esta propuesta impulsada por el intendente Julio Zamora busca maximizar la atención médica brindada en el distrito y contribuir a un mejor servicio de salud para los vecinos y vecinas.