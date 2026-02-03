Uno de los beneficiados es el distrito de Tigre. “La gestión local podrá solventar la compra de maquinaria destinada a obra pública, equipamiento para la construcción, vehículos de todo tipo y elementos para el sistema de Salud”, sostuvo el intendente Julio Zamora.

El gobernador Axel Kicillof encabezó este martes una reunión con 13 intendentes bonaerenses que firmaron convenios de leasing para adquirir equipamiento por más de $6.871. El encuentro se realizó en el Salón de los Acuerdos de Casa de Gobierno, con la participación del presidente de Banco Provincia, Juan Cuattromo, y la presidenta de Provincia Leasing, Valeria Dallera.

“Seguimos fortaleciendo una herramienta fundamental para que avancen las obras que le traen bienestar a nuestro pueblo: nuestra banca pública va a estar siempre al servicio de los municipios que necesitan acceder a mejores maquinarias y bienes de capital para darles respuestas a los y las bonaerenses”, expresó Kicillof.

Firmaron los intendentes de Tigre, Julio Zamora; de Azul, Nelson Sombra; de Cañuelas, Marisa Fassi; de Capitán Sarmiento, Fernanda Astorino Hurtado; de Carmen de Areco, Iván Villagrán; de Coronel Dorrego, Juan Carlos Chalde; de General Belgrano, Juan Pablo Apella (interino); de Las Flores, Fabián Blanstein (interino); de Morón, Lucas Ghi; de Quilmes, Eva Mieri; de Ramallo, Mauro Poletti; de Saladillo, Alejandro Armendáriz; y de Salto, Ricardo Alessandro.

Por su parte, Cuattromo indicó: “Aún en un contexto muy difícil, resultado de las políticas económicas que impulsa el Gobierno nacional, desde la banca pública bonaerense asumimos el compromiso de seguir acompañando a los gobiernos locales con soluciones financieras que les permitan potenciar su gestión”. Y añadió: “el 71% de los bienes adquiridos mediante leasing son utilizados para realizar obra pública y brindar servicios urbanos, lo que demuestra el impacto que tiene esta herramienta en la calidad de vida de las y los bonaerenses”.

La Línea Municipios de Provincia Leasing financia bienes de capital por hasta el 100% de su valor, en hasta 48 cuotas. Permite adquirir: equipos de salud, maquinaria vial, equipamiento de construcción y vehículos de todo tipo. Sólo en 2025 asistió a 62 distritos por más de 38 mil millones de pesos. Desde el comienzo de la gestión de Axel Kicillof, son 102 los municipios que accedieron a equipamiento a través de esta herramienta de la banca pública bonaerense.

“Estamos muy conformes con la rúbrica del convenio que nos permite continuar con la gran cantidad de obra pública que tenemos en todo el territorio. A su vez, podremos reforzar aún más los diferentes espacios del área de salud que atiende la demanda de miles de vecinos y vecinas por mes. Por otro lado, nos dará la posibilidad de seguir ampliando la flota de móviles para el sistema de Protección Ciudadana, entre otras necesidades que tenemos como comunidad”, enfatizó el jefe distrital de Tigre, Julio Zamora.

“De esta manera la gestión local podrá solventar la compra de maquinaria destinada a obra pública, equipamiento para la construcción, vehículos de todo tipo y elementos para el sistema de Salud”, sostuvo Zamora.