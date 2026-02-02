Vicente López renueva su programación de cine para febrero con comedia, animación y la multipremiada “Valor Sentimental”

En el marco de Casa Abierta, la agenda cultural de verano del municipio, Vicente López continúa ofreciendo una amplia programación de cine durante el segundo mes del año.

La propuesta incluye funciones en salas y al aire libre, con entrada gratuita, para que los vecinos disfruten del mejor cine en espacios culturales emblemáticos de la ciudad.

Por un lado, el Cine Teatro York (Juan Bautista Alberdi 895, Olivos) será sede de una variada selección que incluye drama, aventuras, comedias y animación. Allí se destaca el drama noruego “Valor Sentimental”, de Joachim Trier, nominada a nueve premios Oscar incluyendo mejor película, y ganadora del Gran Premio del Jurado en el Festival de Cannes, que se proyectará el jueves 13 de febrero a las 18.30 horas. También habrá lugar para el cine nacional con “La muerte de un comediante”, protagonizada por Diego Peretti y dirigida por Javier Beltramino, el viernes 28 a las 18 horas.

Además, durante todos los sábados del mes, el público podrá disfrutar de “Historias extraordinarias”, de Mariano Llinás, con funciones a las 18 horas. Las comedias también tendrán un lugar destacado en el York, con un ciclo dedicado a John Waters que incluirá “Multiple Maniacs” el miércoles 5 y la icónica “Hairspray” el jueves 6 de febrero, ambas con funciones a las 18.30 y 20.30 horas.

Por otro lado, el Centro Cultural Munro (Vélez Sarsfield 4650) mantiene su ciclo de cine de terror programado por votación de la comunidad, con grandes clásicos y producciones contemporáneas. Entre los títulos destacados se encuentran “Drácula”, de Tod Browning; “Frankenstein”, de James Whale; “El resplandor”, de Stanley Kubrick; “Los pájaros”, de Alfred Hitchcock; y “Cuando acecha la maldad”, del director argentino Demián Rugna. Las funciones se realizarán todos los miércoles y sábados del mes a las 19 horas.

La animación también tendrá un rol protagónico durante febrero, con múltiples proyecciones del universo Studio Ghibli, tanto en salas como al aire libre. En Quinta Trabucco (Melo 3050) se podrá ver “Kiki – Entregas a domicilio” el miércoles 5 de febrero a las 20.30 horas, mientras que el Cine Teatro York ofrecerá funciones de “El viaje de Chihiro”, “La princesa Mononoke”, “La colina de las amapolas” y “Pompoko – La guerra de los mapaches” a lo largo de todo el mes. Además, el C.C. Munro contará con propuestas animadas para las infancias, como los programas de Hijitus de Manuel García Ferré y producciones argentinas contemporáneas.

Para conocer la agenda completa de cine y actividades culturales del verano, los interesados pueden ingresar al siguiente link: https://www.vicentelopez.gov.ar/webfs/agenda-verano-2026.pdf