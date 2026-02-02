A fin de concientizar sobre el cuidado del ambiente, el Municipio organizó una kermés familiar

En el marco del Día Mundial de la Educación Ambiental, la gestión local llevó a cabo la actividad recreativa en la Plaza Intendente José Antonio Recio, en el centro del partido. La propuesta buscó abordar y sensibilizar sobre temas como compostaje y reciclaje.

El Municipio organizó una kermés familiar en el marco del Día Mundial de la Educación Ambiental. La actividad se desarrolló en la Plaza Intendente José Antonio Recio de la localidad de Tigre centro.

Personal de la Subsecretaría de Gestión y Promoción Ambiental del Municipio acercó a niños y niñas propuestas lúdicas e interactivas, con el fin de concientizar sobre el cuidado de la flora y fauna de Tigre. Se trataron temas como el tratamiento de residuos en compostaje y reciclaje.

El 26 de enero es el Día Mundial de la Educación Ambiental, celebrado internacionalmente con el propósito de enfatizar la importancia de la enseñanza como generadora de conciencia sobre el cuidado de la naturaleza. Se originó con la Declaración de Estocolmo en 1972, durante la Conferencia sobre el Medioambiente Humano de la ONU.