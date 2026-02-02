lunes, febrero 2, 2026
Noticias Tigre 

El Catamarán Sanitario del Municipio de Tigre brinda servicio por el Delta durante febrero

Redacción Periódico Para Todos

La embarcación de la gestión local recorrerá la primera sección los lunes, martes y viernes del mes con el propósito de realizar distintos controles de salud a vecinos y vecinas. Algunas de las prestaciones son vacunación de calendario, salud ginecológica, pediátrica y odontología. 

En febrero, el Catamarán Sanitario del Municipio de Tigre recorrerá diferentes puntos para ofrecer controles de salud a vecinos y vecinas de Islas. La comunidad podrá  acceder a chequeos médicos como: odontología, psicología, entrega de medicación para enfermedades crónicas, entre otros servicios.

 

Los días y lugar en donde acudirá el catamarán serán:

-Martes 3: Río Sarmiento – Escuela N°12

-Viernes 6: Arroyo Espera – Escuela N°8

-Lunes 9: Arroyo La Horca y Paraná

-Martes 10: Arroyo Toro – Escuela N°9

-Viernes 13: Muelle Miramar

-Lunes 16: FERIADO

-Martes 17: FERIADO

-Viernes 20: Arroyo Espera – Escuela N°8

-Lunes 23: Canal Honda – Escuela N°17

-Martes 24: Abravieja – Escuela Concepción

-Viernes 27: Caraguata 800

 

Para informarse sobre las especialidades del catamarán podés seguir sus redes sociales. También comunicarse a los CAFyS Carapachay 15-5715-0600 o Río Capitán 15-6860-7325. En caso de emergencia llamar al SET: 107 o 4512-9999/9998/9997.