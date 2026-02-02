El Catamarán Sanitario del Municipio de Tigre brinda servicio por el Delta durante febrero
La embarcación de la gestión local recorrerá la primera sección los lunes, martes y viernes del mes con el propósito de realizar distintos controles de salud a vecinos y vecinas. Algunas de las prestaciones son vacunación de calendario, salud ginecológica, pediátrica y odontología.
En febrero, el Catamarán Sanitario del Municipio de Tigre recorrerá diferentes puntos para ofrecer controles de salud a vecinos y vecinas de Islas. La comunidad podrá acceder a chequeos médicos como: odontología, psicología, entrega de medicación para enfermedades crónicas, entre otros servicios.
Los días y lugar en donde acudirá el catamarán serán:
-Martes 3: Río Sarmiento – Escuela N°12
-Viernes 6: Arroyo Espera – Escuela N°8
-Lunes 9: Arroyo La Horca y Paraná
-Martes 10: Arroyo Toro – Escuela N°9
-Viernes 13: Muelle Miramar
-Lunes 16: FERIADO
-Martes 17: FERIADO
-Viernes 20: Arroyo Espera – Escuela N°8
-Lunes 23: Canal Honda – Escuela N°17
-Martes 24: Abravieja – Escuela Concepción
-Viernes 27: Caraguata 800
Para informarse sobre las especialidades del catamarán podés seguir sus redes sociales. También comunicarse a los CAFyS Carapachay 15-5715-0600 o Río Capitán 15-6860-7325. En caso de emergencia llamar al SET: 107 o 4512-9999/9998/9997.